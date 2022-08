Nasze oceny

Plusy i minusy po meczu z Stalą

Niedziela, 28 sierpnia 2022 r. 21:07 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W piątkowy wieczór legioniści wygrali ze Stalą Mielec 1-0. Jedyną bramkę w tym meczu zdobył wchodzący z ławki rezerwowych Carlitos. Zapraszamy do ocen, jakie przyznaliśmy warszawiakom.



Rafał Augustyniak - Jeżeli chodzi o rozegranie, to początek meczu nie był najlepszy w jego wykonaniu. W 7. minucie popełnił bardzo prosty błąd - oddał piłkę wprost pod nogi rywala. W defensywie prezentował się bez zarzutu. W 16. minucie skutecznie zatrzymał Hamulicia. Z czasem lepiej było nawet z rozgrywaniem futbolówki, a raz popisał się bardzo dobrym rajdem. Grał twardo, odważnie, ale przede wszystkim rozważnie. Dobrze uzupełniał się z Jędrzejczykiem.







Artur Jędrzejczyk - W 17. minucie skutecznie interweniował we własnym polu karnym. W defensywie grał bardzo pewnie i nie można mieć do niego większych zarzutów. Nie popełniał błędów, a dodatkowo dokładnie wprowadzał futbolówkę do gry. Bardzo dobra postawa doświadczonego stopera.



Josue - W końcówce pierwszej części meczu miał kilka dobrych podań, którym niewiele brakowało do powodzenia. W 43. minucie nieźle uderzył, lecz piłka trafiła tylko w boczną siatkę. W 77. minucie miał świetną okazję, ale na posterunku był golkiper Stali. Szkoda, bo gdyby Hiszpan uderzył mocniej, to może bramkarz nie poradziłby sobie z tym uderzeniem. Kreował akcje "Wojskowych", a środku pola był bardzo ważnym ogniwem.



Matthias Johansson - W 37. minucie świetnie do końca przypilnował Hamulicia, który miał stuprocentową okazję na strzelenie gola. Szwed skutecznie zablokował piłkę po jego strzale, za co należą mu się gromkie brawa. W ofensywie wyglądał gorzej, a pod polem karnym rywala zdarzały mu się proste i niewymuszone błędy. W obronie zagrał pewne zawody, a to właśnie defensywa jest jego głównym zadaniem.



Bartosz Slisz - W 41. minucie świetnie, prostopadle zagrał do Wszołka. To było bardzo pomysłowe i przytomne podanie Slisza, szkoda, że legioniści lepiej go nie wykorzystali. Poprawne spotkanie w jego wykonaniu. Świetnie radził sobie w środku pola i z łatwością wygrywał pojedynki z rywalami. Z pewnością zaskoczył i mamy nadzieję, że nie był to jednorazowy wybryk.



Ernest Muci - W 26. minucie świetnie wystawił futbolówkę Wszołkowi, który zmarnował dogodną okazję. Albańczyk powinien mieć asystę. Był przytomny i miał oczy dookoła głowy. Pomimo że gola nie strzelił, to pokazał się z dobrej strony. Muci w tym sezonie prezentuje wysoki i równy poziom. Opuścił murawę w 72. minucie.



Makana Baku - Starał się grać tyłem do bramki, jednak często podawał za późno lub niedokładnie. Był szybki i przenikliwy, a dodatkowo kilka razy odbierał futbolówkę rywalom. To było przyzwoite spotkanie w jego wykonaniu, jednak brakowało kropki nad "i". Z pewnością stać go na więcej, wiec miejmy nadzieję, że koniec końców pokaże swój najwyższy poziom. Zszedł z boiska w 72. minucie.



Kacper Tobiasz - Po godzinie gry pewnie wyłapał piłkę po niewymagającym uderzeniu Wlazły. W piątkowy wieczór Stal nie dała mu okazji popisać się. Tobiasz praktycznie nie musiał interweniować.



Filip Mladenović - W 37. minucie oddał mocny, lecz bardzo niecelny strzał. Później miał jeszcze jedną próbę, ale była o wiele gorsza. W 85. minucie dobrym wślizgiem przewał atak mielczan. Świetna decyzja Serba. To było przeciętne spotkanie w jego wykonaniu, ale tragedii nie było. Można oczekiwać od niego częstszych akcji ofensywnych, a przede wszystkim lepszych.



Paweł Wszołek - W 26. minucie miał genialną okazję, ale fatalnie zmarnował stuprocentową okazję. Wszołek powinien to wykorzystać. Nie był zbytnio widoczny w tym spotkaniu. Mało było z jego strony rajdów czy dokładnych zagrań. Zszedł z placu gry w 62. minucie.



Patryk Sokołowski - W 48. minucie wyszedł mu niezły rajd, po którym wypuścił Wszołka. Szkoda, że podanie skrzydłowego zostało zablokowane. To była jedna z niewielu udanych akcji warszawiaka. Zaprezentował się gorzej od Slisza. Popełniał błędy, które musiał naprawiać faulami. Opuścił boisko po nieco ponad godzinie gry.



Zmiennicy



Carlitos - Na boisku pojawił się w 62. minucie. W 74. minucie Hiszpan w swoim stylu umieścił piłkę w siatce. Fenomenalna robota wykonana przez Carlitosa. Genialnie poradził sobie z rywalem, po czym umieścił piłkę pod poprzeczką bramki. W 77. minucie dalekim i bardzo dokładnym podaniem znalazł Picha. To właśnie po tym zagraniu genialną okazję miał Josue, ale ją zmarnował. Kolejne dobre wejście na plac gry w wykonaniu napastnika. Może w meczu z Radomiakiem dostanie szansę od pierwszej minuty?



Robert Picha - Wszedł na plac gry w 72. minucie. Po chwili zanotował asystę przy trafieniu Carlitosa, choć oczywiście lwią część w tej sytuacji wykonał strzelec gola. Kilka minut później świetnie się zachował, oddając piłkę do Josue, który miał fenomenalną okazję. Pich był blisko, aby zaliczyć drugą asystę. Bardzo dobra zmiana Słowaka. Miejmy nadzieję, że częściej będziemy oglądać takie występy w jego wykonaniu.



Bartosz Kapustka - Pojawił się na boisku w 72. minucie. Nie pokazał za wiele, więc ciężko ocenić jego występ.



Maciej Rosołek - Wszedł na murawę w 62. minucie spotkania. Kilkanaście minut później powinien wpisać się na listę strzelców. Piłka spadła pod nogi Rosołka, a ten z bliskiej odległości trafił w boczną siatkę. To powinien być gol.