Oceny legionistów za mecz z Stalą

Poniedziałek, 29 sierpnia 2022 r. 12:55 Woytek, źródło: Legionisci.com

Najwyższą ocenę za piątkowy mecz ze Stalą przyznaliście Carlitosowi. Występ Hiszpana oceniliście na 4,9 w skali 1-6. Wysokie noty uzyskali także Tobiasz i Augustyniak. Najniższa ocena trafiła do Macieja Rosołka. W sumie oceniało 849 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,6.







Carlitos 4,9

Tobiasz 4,2

Augustyniak 4,2

Jędrzejczyk 3,9

Josue 3,9

Johansson 3,8

Slisz 3,7

Pich 3,5

Muci 3,4

Mladenović 3,3

Kapustka 3,3

Sokołowski 3,2

Baku 3,2

Charatin 3,0

Wszołek 2,8

Rosołek 2,7