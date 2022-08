Mecz z Miedzią 17 września

Ustalono terminarz 10. kolejki Ekstraklasy, w której Legia Warszawa zmierzy się na własnym stadionie z Miedzią Legnica. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 17 września o godzinie 20. Najbliższe mecze Legii: 26.08. (PT) 20:30 Stal Mielec - Legia Warszawa 30.08. (WT) 20:30 Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Legia Warszawa (PP) 02.09. (PT) 20:30 Legia Warszawa - Radomiak Radom 11.09. (ND) 17:30 Raków Częstochowa - Legia Warszawa 17.09. (SO) 20:00 Legia Warszawa - Miedź Legnica Terminarze w działach: Terminarz Legii Terminarz Ekstraklasy Terminarz Pucharu Polski Relacje z meczów W Kalendarzu Legionisty na stronie głównej.

Kibic L - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Na stronie ekstraklasy jest informacja, że ten termin jest jeszcze do potwierdzenia, w zależności od rozgrywek UEFA. O co chodzi? odpowiedz

