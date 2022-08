Sokołowski: Zwycięstwo da nam pewność siebie

- Chcieliśmy przełamać klątwę meczów ze Stalą. Wierzyliśmy mocno, że wygramy. Zmieniliśmy trochę taktykę, aby kontrolować środek pola i utrzymywac się dłużej przy piłce - głównie w defensywie - powiedział po meczu ze Stalą Mielec Patryk Sokołowski.



- Ta sztuka się nam udała. Stworzyliśmy więcej sytuacji i nie pozwalaliśmy Stali na wytworzenie przewagi w środku pola. Nasz plan się powiódł.



- Szkoda, że w pierwszej połowie nie zdobyliśmy pierwszej bramki. To na pewno ułatwiłoby mecz. Musimy skupić się na finalizacji akcji. Mecz trwa jednak 90 minut. Gol może przyjść w każdym momencie. Musisz konsekwentnie grać swoje. Takie zwycięstwo na pewno da nam pewność siebie. Pokazaliśmy charakter. Widać, że ta drużyna zmieniła się pod tym względem.



- Sobota i niedziela to kolejne dni treningowe. Przygotowujemy się do meczu w Niecieczy. Będzie to równie ważne, a może nawet ważniejsze spotkanie. Zależy nam, aby cały czas grać na dwóch frontach i powalczyć o mistrzostwo, a także Puchar Polski.