NS: Mielecki szeryf nie chciał wpuścić oprawy

Sobota, 27 sierpnia 2022 r. 00:25 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Kibice Legii nie zobaczyli meczu w Mielcu, chociaż mieli kupione bilety na to spotkanie i w komplecie stawili się przy wejściu na sektor gości. Nieznani Sprawcy poinformowali, że dyrektor ds. bezpieczeństwa na stadionie Stali nie zgodził się, bez podania żadnych przyczyn, na wpuszczenie przygotowanej przez legionistów oprawy.



"Drodzy Kibice!

Właśnie powinniśmy stać na sektorze Mielcu i dopingować nasz klub. Wszak w tym celu w piątkowe popołudnie udaliśmy się w blisko 400 osób do tego miasta. Stoimy jednak pod sektorem. Parę dni temu zgłosiliśmy za pomocą naszego klubu, że jak mamy w zwyczaju, przyjedziemy na mecz z oprawą. Oprawy wnosiliśmy na sektory w całej Europie. Możemy bez odrobiny przesady napisać, że NaSze oprawy są znane zdecydowanie dalej niż leży Mielec. Jednak w tym mieście panują specjalne zasady. Coś jak na dzikim zachodzie, 'prawo' stanowi lokalny szeryf z garstką swoich przybocznych parobków. Nie możemy wejść z oprawą, bo nie. Koniec. W innych miejscach w Polsce i Europie można, w Mielcu nie można. Nie ma naszego przyzwolenia na tego typu abstrakcyjne decyzje ludzi, którzy chcą zniszczyć kibicowanie w Polsce. Nie będziemy podporządkowywać się decyzjom lokalnych imbecyli. Kibicowanie i ruch ultras to ideały, zasady i czasem decyzje, których woleli byśmy nie podejmować. Tym razem byliśmy zmuszeni podjąć jedyną słuszną decyzję i nie wchodzić na sektor. Zresztą nie po raz pierwszy. Będziemy tak robić zawsze, kiedy będą zapadały analogiczne decyzje. Dziękujemy za zrozumienie i nie poddajemy się ani na chwilę. Pamiętajcie takim działaniem jesteśmy w stanie uratować to co od długich lat razem tworzymy. To ruchem ultras zarażamy kolejne pokolenia kibiców, to po to przychodzą na stadion i chcą być częścią tego wszystkiego!" - poinformowali Nieznani Sprawcy.