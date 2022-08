Carlitos: Ten klub jest jak moja rodzina

Sobota, 27 sierpnia 2022 r. 09:11 Bartosz Kuciński, Hugollek, źródło: Legionisci.com

- Jestem bardzo zadowolony, ale nie z bramki. To nie pierwszy i mam nadzieję, że nie ostatni gol. Jestem bardzo szczęśliwy z powodu trzech zdobytych punktów. Kiedy tu wróciłem, widziałem dużą różnicę. Jedno się jednak nie zmieniło. Presja w tak dużym klubie jest zawsze. Mój gol pomógł zespołowi i to jest najważniejsze - powiedział po spotkaniu ze Stalą Mielec zdobywca jedynej bramki, Carlitos.







- Czuję się lepiej fizycznie i mentalnie. Myślę, że to mój najlepszy moment w karierze, dlatego zdecydowałem się tu wrócić. Legia to dla mnie coś więcej niż klub. Ten klub dał mi wszystko w moim życiu. Legia zmieniła moje życie, nie będę mówił o pieniądzach, które dał mi transfer do Panathinaikosu. Mogłem wybrać inny kierunek i zyskać pod kątem ekonomicznym, ale nie chciałem tego robić. Chciałem wrócić do Legii. Jestem bardzo szczęśliwy tutaj i ten klub jest jak moja rodzina.