Tobiasz: Dziękujemy kibicom, mimo że nie weszli na stadion

Sobota, 27 sierpnia 2022 r. 09:28 Bartosz Kuciński, Hugollek, źródło: Legionisci.com

- Bardzo się cieszę z tego, że w końcu tak powiem - znieśliśmy tę klątwę Stali Mielec. To jest nasz 5 mecz z nimi, odkąd oni wrócili do Ekstraklasy i dopiero pierwszy wygrany. Cieszę się, że udało nam się to zrobić i jestem dumny z chłopaków, bo naprawdę pokazali klasę i swoje umiejętności - powiedział po spotkaniu ze Stalą Mielec bramkarz Legii Warszawa, Kacper Tobiasz.







- Myślę, że w tamtym sezonie taki mecz by się skończył remisem albo przegraną, ale prawda jest też taka, że powinniśmy ten mecz domknąć o wiele szybciej, strzelić bramkę na 2-0, 3-0 i mieć tak zwane "czyste papcie". Czasami to nie wychodzi, więc trzeba wtedy walczyć o zero z tyłu, co się dzisiaj udało i z tego również się cieszę. Tym bardziej ja z pozycji bramkarza i myślę, że obrońcy też.



- Wiem, że Carlitosa stać na dobrą grę i strzelanie takich bramek. Czułem, że jak wejdzie na boisko, to coś doda od siebie. Pamiętam jak trzy dni temu mówiłem mu, że wiem, że wejdzie z ławki, to strzeli gola, który da nam zwycięstwo. I tak się stało. Cieszę się, że do nas wrócił, bo to jest klasowy piłkarz jak na nasze warunki.



- Nie rozumiem takiego zachowania, jak niewpuszczanie kibiców na stadion, czy to jak się dzieje o u nas, czy na wyjeździe. Podobała mi się odpowiedź ze strony Stali Mielec, która domagała się wejścia kibiców. Wiadomo, że fani przychodzą oglądać mecz, ale też z drugiej strony lubią jak drużyna przeciwna przyjeżdża i mogą razem dopingować swoje drużyny. Za to dziękuję chłopakom z trybun ze Stali, bo pokazali klasę pod tym względem. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie mniej takich sytuacji.



- Śmialiśmy się, że robimy sobie zdjęcie z policją, ale to to oczywiście w ramach żartów. Dziękujemy kibicom nawet za to, że nie mimo że nie udało im się wejść na stadion i nie było ich słychać, czuliśmy, że są z nami. Naprawdę im za to dziękuję.