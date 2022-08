PP: Legia II Warszawa 0-5 Wisła Kraków

Wtorek, 30 sierpnia 2022 r. 18:10 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Legia II Warszawa uległa aż 0-5 liderowi I ligi Wiśle Kraków w spotkaniu 1/32 rozgrywek Pucharu Polski rozegranym w LTC. Do przerwy legioniści przegrywali 0-1. Przez całe spotkanie widać było dużą przewagę krakowskiej drużyny. Ta porażka oznacza koniec przygody rezerw Legii w tej edycji Pucharu Polski.



Fotoreportaż z meczu - 49 zdjęć Woytka







Na boisku od początku meczu rezerwy Legii wspomagało trzech zawodników z pierwszego zespołu: Jurgen Celhaka, Kacper Skibicki oraz Igor Strzałek. W kadrze zabrakło Igora Korczakowskiego (pauza za kartki z poprzedniej edycji) i Patryka Konika (kontuzja). Zdecydowanie ofensywnie rozpoczęła Wisła i zepchneła Legie do głębokiej defensywy. Już w 2 min. minimalnie niecelny strzał z główki, po dośrodkowaniu z prawej strony, oddał Piotr Starzyński. Zdecydowanie ofensywnie rozpoczęła Wisła i zepchnęła Legie do głębokiej defensywy. Już w 2 min. minimalnie niecelny strzał z główki, po dośrodkowaniu z prawej strony, oddał Piotr Starzyński. Siedem minut później kolejne dośrodkowanie wislaków, tym razem z lewej strony i w ostatnim momencie piłkę wybił Jurgen Celhaka. W 14. minucie Legia wyszła z akcją, jednak szybko zdetronizowaną i krakowscy zawodnicy przeszli do kontrataku. Zakończył go Kacper Duda fantastycznym strzałem z około 25 metra, jednak piłka trafiła tylko w poprzeczkę. W 19. minucie Wisła wyszła na prowadzenie za sprawą wspomnianego wcześniej Dudy. Pomocnik całkowicie odpuszczony przez Kacpra Skibickiego umieścił piłkę główką w siatce po kolejnym dośrodkowaniu w wykonaniu Bartosza Talara. W 23. minucie Legia miała ogromną szansę na odrobienie strat. Świetnie w polu karnym znalazł się Igor Strzałek, jednak zarówno strzał jak i dobitka zostały wybronione. Ewentualna bramka i tak nie byłaby uznana, ponieważ skrzydłowy, który podawał do Strzałka był na spalonym. W następnych minutach dalej dominowała Wisła i starała się podwyższyć prowadzenie, ale po żadnej z akcji nie dali pracy Jakubowi Trojanowskiemu. W 38. minucie wiślacy wyszli z kolejną kontrą. Tak samo jak poprzednia zakończyła się potężnym strzałem sprzed pola karnego i tym razem świetnie interweniował bramkarz Legii. Pierwszą połowę zakończyła nie wiadomo która już centra krakowskich graczy na pole karne, ale piłkę dobrze wybili obrońcy.



Druga połowa zaczęła się troszkę lepiej dla legionistów, choć Wisła i tak dominowała. W 51. minucie z rzutu wolnego spróbował Igor Strzałek, ale piłka przeleciała dość wysoko nad bramką. Minutę później strzał z przed pola karnego oddał jeden z wiślaków, chybił jednak podobnie jak wcześniej Strzałek. W 54. minucie Wisła prowadziła już dwoma bramkami. Patryk Plewka oddał strzał sprzed szesnastki, piłka odbiła się od nogi Karola Noiszewskiego i przelobowałą Trojanowskiego. Legioniści od razu po stracie bramki ruszyli pod pole karne Wisły i minimalnie niecelny strzał nad poprzeczką oddał Filip Laskowski. W 60. minucie piłka po strzale trafiła w rękę Juliena Tadrowskiego, który stał w polu karnym.Sędzia podyktował jedenastkę, a Tadrowski dostał drugą żółtą kartkę i Legia przez ostatnie 30 minut gry musiała sobie radzić w dziesiątkę. Rzut karny na bramkę zamienił debiutujący w Wiśle Hiszpan Angel Rodado. W 65. minucie z rzutu wolnego na 0-4 podwyższył Wiktor Szywacz. Młody pomocnik znalazł lukę w murze warszawskiej drużyny i niskim strzałem umieścił piłkę w siatce. Pięć minut później szansę na strzelenie honorowej bramki dla Legii miał Rafał Maciejewski, jednak minimalnie spudłował strzałem z główki. W 72. minucie po kapitalnej, zespołowej akcji Wisły strzał oddał Dawid Szot i w ostatnim momencie piłkę z linii bramkowej wybił Karol Noiszewski. W 79. minucie legioniści przycisnęli pressingiem rozgrywającą Wisłę i opłaciło się to. Po odebraniu piękny strzał oddał Noiszewski, ale na rzut rożny piłkę wybił Kamil Broda. Po rzucie rożnym także była szansa. Wykonujący korner Laskowski próbował wkręcić piłkę do bramki, lecz znów dobrze interweniował Broda. Dziesięć minut później sytuacji sam na sam nie wykorzystał Jakub Jędrasik strzelając minimalnie nad bramkarzem, ale też i nad bramką. Chwilę później w myśl przysłowia "niewykorzystane sytuację lubią się mścić", dublet na swoim koncie miał Rodado, który przejął piłkę po interwencji Trojanowskiego, minął go i umieścił piłkę w pustej bramce. Sędzia od razu po tej bramce zakończył spotkanie.



Puchar Polski: Legia II Warszawa 0-5 (0-1) Wisła Kraków

0-1 19' Kacper Duda

0-2 54' Patryk Plewka

0-3 61' Angel Rodado (rzut karny)

0-4 65' Wiktor Szywacz

0-5 90' Angel Rodado



Legia II: 1. Jakub Trojanowski - 29. Nikodem Niski (45' 21. Maddox Sobociński), 18. Karol Noiszewski (K), 17. Julien Tadrowski, 25. Miłosz Pacek (79' 21. 26. Kacper Wnorowski - 16. Jurgen Celhaka (67' 9. Wiktor Kamińśki), 14. Filip Laskowski - 23. Kacper Skibicki (72' 15. Wiktor Puciłowski), 6. Igor Strzałek (79' 24. Jan Ziółkowski), 22. Jakub Jędrasik - 32. Rafał Maciejewski



Wisła: 1. Kamil Broda - 20. Konrad Gruszkowski, 26. Igor Łasicki (K), 75. Kacper Skrobański, 17. Jakub Niewiadomski (75' 2. Krystian Wachowiak) - 80. Patryk Plewka (64' 8. Ivan Jelić Balta), 66. Vullnet Basha (64' 43. Dawid Szot) - 18. Bartosz Talar, 41. Kacper Duda (45' 53. Wiktor Szywacz), 54. Piotr Starzyński - 14. Mateusz Żyro (45' 9. Angel Rodado)



Żółte katki: Tadrowski (26', 60'), Pacek (33'), Laskowski (38') - Rodado (56')



Czerwone Kartki: Tadrowski (60')