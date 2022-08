Niedzielny mecz futsalistów przełożony na październik

Zaplanowane na najbliższą niedzielę na godzinę 18:00, spotkanie 2. kolejki futsalowej ekstraklasy, pomiędzy Legią Warszawa i FC Reiter Toruń, zostało przełożone na inny termin, na wniosek drużyny z Torunia. Powyższa zmiana spowodowana jest udziałem trenera toruńskiej drużyny w mistrzostwach Europy do lat 19 wraz z naszą młodzieżową reprezentacją. Mecz Legii z FC Toruń rozegrany zostanie w środę, 19 października o godzinie 20:00 w hali OSiR Włochy przy ul. Gładkiej 18. W związku z powyższym, najbliższy mecz ligowy Legia rozegra w sobotę, 10 września o 19:00 na wyjeździe z Widzewem Łódź.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.