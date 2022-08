Abu Hanna wypożyczony do Lechii

Sobota, 27 sierpnia 2022 r. 19:17 źródło: Lechia Gdańsk

Joel Abu Hanna został wypożyczony z Legii Warszawa do Lechii Gdańsk do końca obecnego sezonu. 24-letni izraelski obrońca w bieżących rozgrywkach wystąpił w jednym spotkaniu Ekstraklasy.



Jego kontrakt ze stołecznym klubem obowiązuje do 30 czerwca 2024 roku.