Zmiana terminu meczu z Miedzią

Ekstraklasa dokonała zmiany pierwotnego terminu spotkania Legia warszawa - Miedź Legnica, które miało odbyć się w sobotę, 17 września. Mecz zostanie rozegrany dzień wcześniej - w piątek, 16 września o godzinie 20:30 na stadionie przy Łazienkowskiej 3. Najbliższe mecze Legii: 30.08. (WT) 20:30 Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Legia Warszawa (PP) 02.09. (PT) 20:30 Legia Warszawa - Radomiak Radom 11.09. (ND) 17:30 Raków Częstochowa - Legia Warszawa 16.09. (PT) 20:30 Legia Warszawa - Miedź Legnica Terminarze w działach: Terminarz Legii Terminarz Ekstraklasy Terminarz Pucharu Polski Relacje z meczów W Kalendarzu Legionisty na stronie głównej.

AAA - 38 minut temu, *.play-internet.pl Zarąbiście,jak człowiek wróci po zwycięstwie bladym świtem i tak bliżej południa okazuje się że...to dopiero sobota jest. odpowiedz

Lupus - 48 minut temu, *.centertel.pl I dobrze, piątek wieczorem jest NASZ! odpowiedz

