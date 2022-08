Młodzież: mecze weekendowe

Sobota, 27 sierpnia 2022 r.

Junorzy młodsi pokonali 6-2 Cracovię w 3 kolejce CLJ U17 i prowadzą w tablei z kompletem punktów. Legia U16 uległa na wyjeździe 3-4 Polonii. Dobra druga połowa meczu pozwoliła Legii U15 na odrobienie strat i remis 3-3 na boisku Jagiellonii Białystok w II kolejce CLJ, choc blisko było też zwycięstwo. Ich rówieśnicy z LSS wygrali 5-0 z Białymi Orłami '08 w lidze mazowieckiej. W Ekstralidze U14 Legia pokonała 2-1 Deltę Warszawa, fundując sobie w II połowie niepotrzebne chyba emocje. Legia U12 rozegrała udany sparing ze starszymi o rok kolegami z Ursusa. Więcej informacji wkrótce.



CLJ U17: Legia U17 6-2 (3-2) KS Cracovia '06

Gole:

1-0 2 min. Kacper Bogusiewicz (as. Jakub Żewłakow)

2-0 13 min. Tomasz Rojkowski (as. Jakub Żewłakow)

2-1 20 min. Alan Mazur (as. Wiktor Aksamit)

2-2 22 min. Wiktor Aksamit b.a.

3-2 29 min. Kacper Bogusiewicz (b.a., dob. strzał Cypriana Pchełki)

4-2 58 min. Kacper Potulski (głową, as. Jakub Żewłakow z rogu)

5-2 68 min. Antoni Klukowski (as. Fryderyk Misztal)

6-2 87 min. Roman Zhuk (as. Mateusz Konopka)



Strzały (celne): Legia 30 (17) - Cracovia 10 (5)



Ekstraliga U16: MKS Polonia Warszawa '07 4-3 (2-0) Legia '07 U17

Gole:

1-0 1 min.

2-0 11 min.

2-1 52 min. Igor Busz

3-1 59 min.

3-2 70 min. Aleksander Iwańczyk

4-2 82 min.

4-3 90+2 min. Jakub Zbróg (dobitka)



CLJ U15: Jagiellonia Białystok '08 3-3 (2-1) Legia '08 U15

Gole:

1-0 Patryk Łukasiewicz

2-0 Jacob Levy

2-1 Maksymilian Dołowy (as. Kacper Morawiec)

3-1 Jacob Levy

3-2 Maksymilian Dołowy (as. Maksymilian Sterniczuk)

3-3 Maksymilian Dołowy (as. Kacper Morawiec)



I liga mazowiecka U15: Białe Orły Warszawa '08 0-5 Legia LSS U15 '08



Legioniści bardzo pewnie pokonali na wyjeździe w Markach drużynę Białych Orłów. Po 2 kolejkach podopieczni trenera Rafała Wajmana mają na koncie komplet punktów. Najtrudniejsze mecze (m.in. z Polonią II) jednak jeszcze przed nimi.



Ekstraliga U14: Legia U14 2-1 (1-0) Delta Warszawa '09

Gole:

1-0 36 min. Mateusz Strzelecki (as. Szymon Piasta)

1-1 44 min. Mateusz Wieczorkowski

2-1 72 min. Edouard von Brandt-Etchemendigaray (karny po faulu na Jakubie Juszczaku)



Strzały (celne): Legia 31 (18) - Delta 11 (8)



Sparing: Legia U12 (2011) - KS Ursus 2010



Strzały (celne)[20-70']: Legia 19 (10) - Ursus 3 (2)



Legia: Antoni Pawłowski - Wojciech Łygan, Cyprian Lipiński, Aleksander Dąbrowski, Tomasz Stefański, gracz klubu partnerskiego, Bartosz Gawryś, Stefan Podgórski, gracz LSS, Szymon Wlazło, Filip Wancerz, Fryderyk Paprocki

Trener: Mateusz Majewski