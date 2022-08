Pod lupą LL! - Rafał Augustyniak

Niedziela, 28 sierpnia 2022 r. 11:22 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Trener Kosta Runjaić postanowił w meczu ze Stalą Mielec przeprowadzić kilka zmian w wyjściowej „jedenastce”. Niemiecki szkoleniowiec postawił między innymi na Rafała Augustyniaka czy Bartosza Slisza i to właśnie tego pierwszego postanowiliśmy wziąć pod lupę i zobaczyć, jak się spisał w spotkaniu z zespołem trenera Majewskiego.



Hamulic kontra Augustyniak

Od początku spotkania mocno na defensywę legionistów naciskał napastnik Stali, Saïd Hamulic. W 14. minucie Hamulic minął przy linii bocznej Artura Jędrzejczyka, dośrodkował w pole karne Legii, ale na szczęście bardzo dobrą interwencją popisał się Rafał Augustyniak, wybijając piłkę do środkowej strefy. Dwie minuty później napastnik Stali otrzymał bardzo dobrą piłkę za plecy Augustyniaka, jednak ten zorientował się w ostatniej chwili wybił wychodzącemu sam na sam piłkarzowi Stali piłkę spod nóg. W 60. minucie jeden z zawodników gospodarzy próbował uruchomić w sytuacji sam na sam Hamulicia, ale i tym razem świetnie piłkę przeciął legionista. Kolejną rywalizację obu panów znów wygrał Augustyniak, tym razem dając się sfaulować przeciwnikowi.







W defensywie pewny

Obserwowany przez nas gracz musiał w kilku sytuacjach wykazać się dużym doświadczeniem w ustawieniu na boisku. Na początku spotkania bardzo dobrze wyprzedził zawodnika Stali i odebrał mu piłkę tuż przed własnym polem karnym. W ciągu kilku minut naporu gospodarzy dwukrotnie wybił piłkę po groźnych dośrodkowaniach, najpierw w 32. minucie i drugi raz dwie minuty później. W 59. minucie Krystian Getinger dośrodkował w pole karne z lewej flanki na 16. metr, ale tam ponownie pojawił się Rafał Augustyniak i przeciął centrę. Kilkanaście minut później zaliczył w jednej akcji dwie bardzo ważne interwencje - najpierw wybił głową dośrodkowanie w pole karne Tobiasza, a po ponownej wrzutce nogą wybił piłkę na rzut rożny. W 82. minucie Mrozek postanowił długą piłką rozpocząć atak swojego zespołu, ale na własnej połowie dobrze główkował Augustyniak. Chwilę później na uderzenie sprzed pola karnego zdecydował się Maciej Domański, ale jego uderzenie zablokował obserwowany przez nas gracz.



Augustyniaka ciągnęło pod bramkę przeciwników i co jakiś czas próbował coś stworzyć w ofensywie. Po raz pierwszy miało to miejsce w 7. minucie gry, ale wówczas niedokładnie podał do Ernesta Muciego, który musiał sfaulować przeciwnika. Po chwili poszedł z akcją ofensywną, jednak zbyt mocno zagrał do Makany Baku na lewą stronę boiska. W 25. minucie ponownie szukał swoich kolegów po lewej stronie, ale tym razem niedokładnie zagrał do Filipa Mladenovicia. Pod koniec pierwszej połowy ruszył rajdem z własnej połowy, minął dwóch zawodników, ale zatrzymał się na trzecim i tylko dobra interwencja Wszołka uchroniła przed kontrą rywali.



Rafał Augustyniak

Minuty: 90

Gole: 0

Asysty: 0

Strzały/celne: 0

Liczba podań / celne: 42 / 36

Podania kluczowe: 0

Dośrodkowania / celne: -

Dryblingi / udane: 1 / 0

Odbiory: 3

Żółte kartki: 0