Trwa 8. kolejka Ekstraklasy

(L)ychu - 3 godziny temu, *.168.225 Jeśli mnie pamięć nie myli to pozycję lidera zajmowaliśmy na koniec sezonu 2020/2021 !!! odpowiedz

Jano - 9 godzin temu, *.orange.pl Co oni z tymi meczami w piątek!!!!! To juiż Legia nie może grać w sobotę czy niedzielę tylko ciągle w piątki, poj... tą ekstraklasę ! odpowiedz

Misiowaty - 4 godziny temu, *.orange.pl @Jano: Najlepsze by były soboty, niedziele nie bardzo bo o 17:30 więc to bez sensu

odpowiedz

kaktus - 12 godzin temu, *.orange.pl Mam nadzieję, że piątek zakończymy na pozycji lidera Ekstraklapy :) odpowiedz

Kacperek - 14 godzin temu, *.chello.pl Na 100 % wygra Legia i dwie druzyny strzela gole - Kurs u Bukmachera 3.5zl :) - Legia Wygra bedzie liderem a Radomiak jak przegra nic sie nie stanie ;) . Wiec Pewniak na 100 % Win Legii odpowiedz

Pawełek - 17 godzin temu, *.netfala.pl Gramy o lidera! odpowiedz

