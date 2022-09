Wyniki 8. kolejki Ekstraklasy

Komentarze (12)

Luk - 04.09.2022 / 09:23, *.vectranet.pl A co to się stało najlepszej polskiej drużynie w pucharach od czasów Wisły Henryka Kasperczaka? odpowiedz

HHAAHA - 04.09.2022 / 13:21, *.centertel.pl @Luk: nic sie nie stało rakow nie potrafi grac z crakovia a do wisły Kasperczaka troszke im brakuje np europejskich pucharow i mistrzostwa :D odpowiedz

HHAAHA - 04.09.2022 / 13:28, *.centertel.pl Jedyna sensacja to remis lechi gdansk

czuc jeszcze zwyciestwa

jagieloni korony widzewa i gornika z odpowiedz

Arek - 04.09.2022 / 00:22, *.tpnet.pl Hehehe, wielki Raków. Tak, tak, zaraz mi ktoś odpisze, że jak my tak graliśmy, było dokładnie tak samo. Tylko że co teraz powiedzą ci śmieszni eksperci, typu Mielcar, co ich występy w pucharach do

Wisły porównywał. Gdzie do Wisły nas, czy nawet łacha w pucharach podjazdu nie mają. Za tydzień oczywiście się napną, bo mecz z Legią. Ale ja jak zawsze liczę na nasz zespół i nie mam zamiaru wypisywać farmazonów, że teraz to już na bank porażka. odpowiedz

Wolska dla Wolaków - 03.09.2022 / 22:01, *.com.pl ale Raków dostał w cymbał od srakowi ,dobrze ze dziś nie obstawiałem bo by było po kuponie,już w tej naszej śmiesznej lidze to każdy wynik jest możliwy ,juz nawet mnie nie zdziwi jak pyry w następnej kolejce dostaną u siebie od Widzewa a Wisła u siebie od kurnika ,te wyniki to jest loteria odpowiedz

Wycior - 03.09.2022 / 22:59, *.t-mobile.pl @Wolska dla Wolaków: i jak tu nie kochać naszej ę-klapy ;) odpowiedz

(L)ychu - 02.09.2022 / 22:52, *.168.225 Jeśli mnie pamięć nie myli to pozycję lidera zajmowaliśmy na koniec sezonu 2020/2021 !!! odpowiedz

Jano - 02.09.2022 / 17:44, *.orange.pl Co oni z tymi meczami w piątek!!!!! To juiż Legia nie może grać w sobotę czy niedzielę tylko ciągle w piątki, poj... tą ekstraklasę ! odpowiedz

Misiowaty - 02.09.2022 / 22:46, *.orange.pl @Jano: Najlepsze by były soboty, niedziele nie bardzo bo o 17:30 więc to bez sensu

odpowiedz

kaktus - 02.09.2022 / 14:09, *.orange.pl Mam nadzieję, że piątek zakończymy na pozycji lidera Ekstraklapy :) odpowiedz

Kacperek - 02.09.2022 / 12:07, *.chello.pl Na 100 % wygra Legia i dwie druzyny strzela gole - Kurs u Bukmachera 3.5zl :) - Legia Wygra bedzie liderem a Radomiak jak przegra nic sie nie stanie ;) . Wiec Pewniak na 100 % Win Legii odpowiedz

Pawełek - 02.09.2022 / 09:22, *.netfala.pl Gramy o lidera! odpowiedz

