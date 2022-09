III liga: Broń Radom 2-2 Legia II Warszawa

W meczu 6. kolejki III ligi Legia II Warszawa zremisowała 2-2 na wyjeździe z Bronią Radom. Do przerwy legioniści przegrywali 0-1. W rezerwach wystąpiło trzech zawodników z szerokiej kadry pierwszej drużyny - Jurgen Celhaka, Kacper Skibicki i Igor Strzałek. Kolejne spotkanie stołeczny zespół rozegra 10 września o godzinie 12 w LTC, a jego przeciwnikiem będzie Świt Nowy Dwór Mazowiecki. III liga: Broń Radom 2-2 (1-0) Legia II Warszawa 1-0 - 35' Kamil Odolak 2-0 - 74' Bartłomiej Nowak 2-1 - 79' Jakub Jędrasik 2-2 - 89' Rafał Maciejewski Legia II: Jakub Trojanowski - Igor Korczakowski (70' Wikor Kamiński), Igor Strzałek (46' Stangret), Filip Laskowski, Jurgen Celhaka, Julien Tadrowski, Karol Noiszewski, Jakub Czajkowski (81' Michał Gładysz), Jakub Jędrasik, Kacper Skibicki (78' Maddox Sobociński), Rafał Maciejewski Broń: Kosiorek - Machajek, Pietrzyk, Weremko, Jendryczko, Bartosiak (81' Mydłowiecki), Reid (81' Goljasz), Szymczak, Kobiera, Kielak, Odolak (68' Nowak)

do redakcji - 55 minut temu, *.. Stangret ma na imię Maksymilian. odpowiedz

