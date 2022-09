Wypożyczeni: Debiut Abu Hanny

Piątek, 2 września 2022 r.

Od wtorku do czwartku rozegrano mecze Pucharu Polski oraz zaległe dwa spotkania ekstraklasy. W barwach Lechii Gdańsk zadebiutował Joel Abu Hanna, który wyszedł w podstawowym składzie przeciwko Lechowi Poznań. W PP szansę dostali Ramil Mustafajew oraz Patryk Pierzak. Zawodnik Stali Rzeszów wyszedł na boisko w wyjściowej jedenastce, z kolei gracz Górnika Łęcznej pojawił się na boisku po przerwie. W przypadku obu ekip o losach awansu decydowały rzuty karne.



Wypożyczeni

Bartłomiej Ciepiela (Stal Mielec) - nie grał w wygranym po rzutach karnych (4-3) pucharowym meczu z ŁKS-em Łódź. W regulaminowym czasie było 2-2.

Joel Abu Hanna (Lechia Gdańsk) - do 69. minuty w przegranym 0-3 meczu z Lechem Poznań

Maciej Kikolski (Pogoń Siedlce) - nie grał w wygranym 3-1 meczu Pucharu Polski z Chojniczanką Chojnice

Gabriel Kobylak (Radomiak Radom) - nie grał w przegranym 0-3 meczu Pucharu Polski z RKS Radomsko

Ramil Mustafajew (Stal Rzeszów) - do 62. minuty w przegranym po rzutkach karnych (6-7) pucharowym meczu z Koroną Kielce. W regulaminowym czasie było 3-3.

Patryk Pierzak (Górnik Łęczna) - od 46. minuty w wygranym po rzutach karnych (4-3) pucharowym meczu z Arką Gdynia. W regulaminowym czasie było 0-0.