Wisła Płock rywalem Legii w 1/16 finału PP

tomi - 4 minuty temu, *.chello.pl Fajne losowanie dla Radomiaka i Olimpii Elbląg,dla nas kiepsko,nie dość ,że Płock to klub ekstraklasy,który dobrze gra,to jeszcze sektor gości nieczynny odpowiedz

Jack - 8 minut temu, *.centertel.pl Zapowiada się bardzo ciekawe spotkanie.

Oczywiście kibicuję Wiśle ale niech wygra lepszy. odpowiedz

(L)eve(L)64 - 34 minuty temu, *.plus.pl Mimo wszystko w Płocku czyją się chyba bardziej rozczarowani losowaniem. odpowiedz

Kuchy King - 35 minut temu, *.vectranet.pl Radomiak ma fajny wyjazd. odpowiedz

GambitL - 38 minut temu, *.com.pl I znów na wyjeździe, kiedy Legia grała ostatnio u siebie w pucharze... :( odpowiedz

Felek - 46 minut temu, *.netfala.pl Możemy tam nie jechać. Pytanie ile dostaniemy w cymbał... odpowiedz

BB - 40 minut temu, *.centertel.pl @Felek: nie jedź, wszyscy skorzystają. odpowiedz

Ka - 48 minut temu, *.centertel.pl Jeśli jakiś legionista boi się Wisły Płock, to niech już lepiej nie wychodzi z domu. odpowiedz

Żmija - 52 minuty temu, *.t-mobile.pl No to pograne… odpowiedz

Mądrala 0,7 - 1 godzinę temu, *.246.2 Ze wzgledu na miejscie Lechi w ESA , dali jej Radunię :P odpowiedz

Kolega po szalu - 1 godzinę temu, *.plus.pl Dobrze bo już myślałem że wylosują tu że będzie Wisła ale Kraków wzorem poprzednich lat i meczów z widzewem żeby klasyk był :) odpowiedz

FC_ŻYRARDÓW - 1 godzinę temu, *.4.114 Niełatwy przeciwnik, wynik jest sprawą otwartą odpowiedz

Kamil - 1 godzinę temu, *.3s.pl Za 2 miesiące Płock będzie miał kryzys, a my zaczniemy grać. odpowiedz

(L)eve(L)64 - 30 minut temu, *.plus.pl @Kamil: Tu nie chodzi o kryzys Wisły tylko o mecz Obajtek kontra Mioduski. W w takim meczu wynik może być tylko jeden. odpowiedz

Pawełek - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Pozamiatane... odpowiedz

