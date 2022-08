Sześć medali w PP w strzelaniach do rzutków

W Poznaniu odbyła się trzecia runda Pucharu Polski w strzelaniach do rzutków. W zawodach 6 medali wywalczyli zawodnicy Legii - trzy złote, dwa srebrne i jeden brązowy. Złoto w poszczególnych konkurencjach wywalczyli Mateusz Murawski (trap, seniorzy), Aleksandra Jarmolińska (Skeet, seniorzy) i Wolodymyr Yazykov (Trap, juniorzy). Drugie miejsce zajęła Katarzyna Kosiba (trap, juniorki) oraz Katarzyna Kosiba wraz z Wową Yazykovem (Trap mix). Brązowy medal zdobył Mikołaj Patejuk (Trap, juniorzy).

