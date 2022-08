Gdzie obejrzeć mecze Legii w Pucharze Polski?

Wtorek to podwójne emocje piłkarskie z udziałem piłkarskich drużyn Legii Warszawa. W I rundzie Pucharu Polski ekstraklasowa Legia zagra na wyjeździe z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza o godzinie 20:30. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie Polsatu Sport Extra. Wcześniej, bo o godzinie 16:15 trzecioligowa Legia II podejmie w ośrodku LTC pierwszoligową Wisłę Kraków. Transmisja z tego spotkania na kanale YT ŁączyNasPiłka. KURSY NA NIECIECZA - LEGIA FORTUNA: 1 5.6 X 4 2 1.6 KURSY NA LEGIA II - WISŁA FORTUNA: 1 9.1 X 5.25 2 1.33

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.