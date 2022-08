Komentarze (19)

KowaL - 4 minuty temu, *.vectranet.pl Nieciecza twierdza niezdobyta…żenujące legijne wkłady do koszulek, co na boisku robi Slisz, Wszolek czy Kiszony?! To jest sabotaż odpowiedz

Jerry - 7 minut temu, *.orange.pl No kak tosz? odpowiedz

PawLo - 18 minut temu, *.mm.pl Miszta Ty ręczniku wszystkie pilki wypluwa masakra!!!! odpowiedz

Kibic - 13 minut temu, *.plus.pl @PawLo: odczep się od Miszty. odpowiedz

AA - 5 minut temu, *.virginm.net @Kibic : Przecież prawdę napisał. Jeżeli jest taki dobry to dlaczego nie jest pierwszym bramkarzem. odpowiedz

Darek - 29 minut temu, *.chello.pl Początek dobry w naszym wykonaniu.Z czasem coraz gorzej.Augustyniak nie nadąża za Śpiewakiem.Szczęśliwa żółta kartka dla Rose.I Slisz wybija piłkę z lini bramkowej.

Do tego jeden celny strzał.Szału nie ma.

odpowiedz

Wolfik - 32 minuty temu, *.chello.pl Carlitos to jest jednak kawał gościa. odpowiedz

Atmosferić - 40 minut temu, *.orange.pl To nie jest faul na czerwoną, nawet nie wiem czy na żółtą... odpowiedz

LWST - 52 minuty temu, *.plus.pl Można śmiało napisać ,że Loczek z Zielińskim zjebali karierę Hładunowi ,po jaki uj go sprowadzali jak gra Tobiasz ,albo Miszta ,mógł by sobie chłop spokojnie grać w 1 składzie w większości klubów ekstraklasy ,a tak na mecze ligowe nie łapie się nawet na ławkę .Klasyczny przykład jak można komuś zjebać karierę ,bo na pewno by do Legii nie przyszedł jak by nie usłyszał,że będzie choć nr 2 i zapewnień ,że będzie grał .Jeśli jest słaby to jeszcze większa kompromitacja "zarządu " :/ odpowiedz

O jaaa - 57 minut temu, *.play-internet.pl Ale poszło Cccceeeeeee



Mega odpowiedz

Tak - 55 minut temu, *.lukman.pl @O jaaa:



To trzeba mieć gardło;)

odpowiedz

Kibic L z Wrocławia - 54 minuty temu, *.plus.pl @Tak: pięknie odpowiedz

bum - 1 godzinę temu, *.145.85 Carlitos :) odpowiedz

Vincze - 1 godzinę temu, *.chello.pl oni po tym meczu ze Stalą to wrócili do Warszawy czy zostali na południu Polski odpowiedz

Wycior - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl A w PP to nie powinno być 2 młodzieżowców? odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Moja 11 na ten mecz .

............................. Hładun ........................

Johansson ... Rose ... Nawrocki ... Ribeiro

........................ Augustyniak .................

Rosołek ... Kapustka ... Slisz .... Muci

......................... Carlitos ................. odpowiedz

Transmisja - 3 godziny temu, *.weserve.nl Czy macie jakiś link do darmowego streamu online? odpowiedz

bum - 1 godzinę temu, *.145.85 @Transmisja : proszę bardzo morda!



http://www.hesgoal.com/news/Nieciecza%20vs%20Legia%20Warsaw.html odpowiedz

Transmisja - 1 godzinę temu, *.weserve.nl @bum: Dzięki serdeczne brachu odpowiedz

