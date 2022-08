Komentarze (42)

Lupus - 26 sekund temu, *.centertel.pl UUUFFF udało się! odpowiedz

LWST - 40 sekund temu, *.plus.pl Kibicowska strona a kasujecie komentarze ?? Po kim ,ale po odpowiedz

LLL1916 - 26 minut temu, *.centertel.pl Wszołek, Muci i paru innych dziś słabo ale Rosołek to ma chyba ma jakieś haki na trenera, że jest w drużynie. Takiego ogóra to nawet do okręgówki bym nie wstawiał. Na szczęście mamy napadziora, Carlitos to Pan Piłkarz. Razem z Josue dają jakość. Jeżeli reszta tej drużyny zacznie coś grać to jest nadzieja. Mioduski niech odda za darmo Rosołka gdziekolwiek albo najlepiej dopłaci żeby ktoś chciał tego leszcza bo niedobrze się robi widząc jego poczynania. odpowiedz

Legiak83 - 59 minut temu, *.inetia.pl Wszołek zjadł batona.

Zaraz ich pojedziemy odpowiedz

Polo - 47 minut temu, *.virginm.net @Legiak83: Oni wszyscy jacyś nie dożywieni,kiedyś woda z bidonu i się grało 90min nawet na kacu.Teraz batony energetyki i ch...a grają. odpowiedz

koneser polskiej piłki klubowej - 5 minut temu, *.52.135 @Polo:



kiedyś to były czasy, a teraz nie ma czasów, młodzież nic nie umie, a myśmy za darmo pracowali i cieszyli się, że robota była odpowiedz

orik - 59 minut temu, *.mm.pl raków cup... i po co te męczarnie? odpowiedz

Won czesiu - 1 godzinę temu, *.virginm.net Wszołek totalne drewno powinien minimum dwie bramki strzelić. odpowiedz

zielony - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Zamiast Miszty powiem grać Hładun.Miszta wg mnie na wypożyczenie ,a na 3 bramkarza jakiś młody ze szkółki.Miszta niestety przypomina mi Janko Muzykanta co przyszedł do nas z Olimpii Grudziądz odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Grają jak dziady.Muci zamiast podać do Carlitosa to uderzył w sam środek bramki po ziemi.Ledwo remis wyciągneli.

Gramy dalej. odpowiedz

jezus - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl hahahahahhaha co za frajernia xDDDD odpowiedz

Atmosferić - 1 godzinę temu, *.orange.pl Zwolnić tego seryjnego przegrywa już dziś! odpowiedz

Won - 1 godzinę temu, *.virginm.net Ja pi....le.Termalika to w jakiej lidze gra?bo nie widać zadnej różnicy .Piąta kolumna z zydzewa (nr.8) juz działa . odpowiedz

Miodek, ale nie Dariusz - 4 minuty temu, *.52.135 @Won:



skrótu "nr" (numer) nie piszemy z kropką - nauczcie się w końcu... odpowiedz

Rataj - 1 godzinę temu, *.centertel.pl No to już puchar mamy z głowy i możemy skupić się na lidze jupi:) Ja już nie płacze bo szkoda życia.Zrozumiałem to po 30-tce odpowiedz

Trener Bramkarzy - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Hahahaha Wincyj Slisza, Miszty i Rosołka .... Hahahahahahaha odpowiedz

@Wycior - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Też o tym pomyślałem, dawniej w PP musiało być dwóch młodzieżowców odpowiedz

O mamo - 1 godzinę temu, *.centertel.pl My chyba nigdy nie wygramy przez 90 minut z tą wioską bo zdaje się,że Nieciecza nie ma praw miejskich odpowiedz

Badylu - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Słoniki znowu naoglądaly się Obelixa i Asterixa i znowu podskakują karakany jedne:) odpowiedz

Pjoter - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Obym się mylił,ale nie zdziwię się jak będzie konkurs jedenastek....bo oni grają na poziomie rezerw.Dramat..... odpowiedz

Trener Bramkarzy - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Heheheeh Wincyj kreatora Slisza.... odpowiedz

Htyvd - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Czyli czeka nas nerwowa atmosfera i karne.A po karnych komitet powitalny...... odpowiedz

KowaL - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Nieciecza twierdza niezdobyta…żenujące legijne wkłady do koszulek, co na boisku robi Slisz, Wszolek czy Kiszony?! To jest sabotaż odpowiedz

Jerry - 2 godziny temu, *.orange.pl No kak tosz? odpowiedz

PawLo - 2 godziny temu, *.mm.pl Miszta Ty ręczniku wszystkie pilki wypluwa masakra!!!! odpowiedz

Kibic - 2 godziny temu, *.plus.pl @PawLo: odczep się od Miszty. odpowiedz

AA - 2 godziny temu, *.virginm.net @Kibic : Przecież prawdę napisał. Jeżeli jest taki dobry to dlaczego nie jest pierwszym bramkarzem. odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.chello.pl Początek dobry w naszym wykonaniu.Z czasem coraz gorzej.Augustyniak nie nadąża za Śpiewakiem.Szczęśliwa żółta kartka dla Rose.I Slisz wybija piłkę z lini bramkowej.

Do tego jeden celny strzał.Szału nie ma.

odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.chello.pl Carlitos to jest jednak kawał gościa. odpowiedz

Atmosferić - 2 godziny temu, *.orange.pl To nie jest faul na czerwoną, nawet nie wiem czy na żółtą... odpowiedz

O jaaa - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Ale poszło Cccceeeeeee



Mega odpowiedz

Tak - 2 godziny temu, *.lukman.pl @O jaaa:



To trzeba mieć gardło;)

odpowiedz

Kibic L z Wrocławia - 2 godziny temu, *.plus.pl @Tak: pięknie odpowiedz

bum - 3 godziny temu, *.145.85 Carlitos :) odpowiedz

Vincze - 3 godziny temu, *.chello.pl oni po tym meczu ze Stalą to wrócili do Warszawy czy zostali na południu Polski odpowiedz

Wycior - 3 godziny temu, *.vectranet.pl A w PP to nie powinno być 2 młodzieżowców? odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Moja 11 na ten mecz .

............................. Hładun ........................

Johansson ... Rose ... Nawrocki ... Ribeiro

........................ Augustyniak .................

Rosołek ... Kapustka ... Slisz .... Muci

......................... Carlitos ................. odpowiedz

Transmisja - 5 godzin temu, *.weserve.nl Czy macie jakiś link do darmowego streamu online? odpowiedz

bum - 3 godziny temu, *.145.85 @Transmisja : proszę bardzo morda!



http://www.hesgoal.com/news/Nieciecza%20vs%20Legia%20Warsaw.html odpowiedz

Transmisja - 3 godziny temu, *.weserve.nl @bum: Dzięki serdeczne brachu odpowiedz

