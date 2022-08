Konferencja pomeczowa

Runjaić: Chcieliśmy dziś napisać historię

Wtorek, 30 sierpnia 2022 r. 23:36 Mishka, źródło: Legionisci.com

Kosta Runjaić (trener Legii): To był dla nas bardzo ciężki mecz. Szacunek dla drużyny, że dwukrotnie potrafiła wrócić i w dogrywce strzeliliśmy piękną bramkę. Jesteśmy bardzo zadowoleni. W meczach pucharowych zawsze potrzeba nieco szczęścia. Szacunek także dla Niecieczy, że walczyli do końca, to był wyrównany mecz. Spotkania pucharowe rządzą się swoimi prawami i piszą własną historię. My taką historię chcieliśmy dziś napisać.



Bardzo chcieliśmy przejść tę rundę. To nasze pierwsze zwycięstwo w Niecieczy. Jestem szczęśliwy, ale też nieco zmęczony. Teraz koncentrujemy się na meczu z Radomiakiem, będzie wielu kibiców, liczymy na ich wsparcie. Życzę Niecieczy wszystkiego dobrego na resztę sezonu.