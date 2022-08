Latal: Popełniliśmy indywidualne błędy

Radoslav Latal (trener Bruk-Betu): Dziękuję drużynie za bardzo dobry mecz. Na początku pierwszej połowy popełniliśmy indywidualny błąd, Tekijaski stracił piłkę i padła bramka. Mimo to broniliśmy bardzo dobrze, czekaliśmy na kontry i stałe fragmenty gry. W drugiej połowie strzeliliśmy bramkę po stałym fragmencie. Szkoda końcówki, gdzie znów popełniliśmy indywidualny błąd i był rzut karny. Zagraliśmy dobry mecz, ale dla nas równie ważna będzie sobota.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.