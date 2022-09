Siatkówka

Sparing: Legia Warszawa 1-3 CUK Anioły Toruń

Sobota, 3 września 2022 r. 08:19 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Siatkarska drużyna Legii przegrała 1-3 w pierwszym meczu VII edycji międzynarodowego turnieju City Volley Club 2022 z II-ligową drużyną CUK Anioły Toruń. Wyniki setów to: 26-28, 27-25, 22-25, 20-25. Legioniści rozegrają jeszcze dwa mecze podczas tych rozgrywek w niedzielę o godzinie 10:00 z Black Volley Beskydy i o godzinie 18:00 ze Spartą Grodzisk Mazowiecki.



Cały pierwszy set był wyrównany, stał pod znakiem obron i walki o każdą piłkę. Legioniści przegrali go po zaciętej walce, na przewagi 26-28. Na początku drugiej partii to gracze Legii narzucili tempo gry, doprowadzając do prowadzenia czterema punktami. Świetnie funkcjonował blok oraz linia obrony warszawskiej drużyny. W końcówce jednak to goście przejęli inicjatywę. Dobre serwy i proste błędy podopiecznych trenera Krzysztofa Wójcika doprowadziły do kolejnej emocjonującej końcówki z grą na przewagi. Ostatecznie drugiego seta 27-25 zwyciężyła Legia, doprowadzając do wyrównania. Przebieg trzeciego seta wyglądał prawie identycznie jak w pierwszej partii. Dalej dobrze przy siatce funkcjonowali legioniści, ale jeszcze lepiej, a szczególnie w defensywie, grali torunianie, którzy wyszli ponownie na prowadzenie wygrywając 22-25. Początek czwartej partii również był wyrównany. W późniejszej fazie to jednak Anioły Toruń pokazały się z dużo lepszej strony w każdym aspekcie, wygrywając ostatecznie seta 20-25 i cały mecz 1-3. MVP spotkania został libero CUK-u Anioły Toruń Mateusz Podborączyński.







- Turniej zaczął się dla nas niestety porażką. Nasza gra często wyglądała dobrze, ale też popełnialiśmy trochę błędów. Musimy nauczyć popełniać się ich mniej, wtedy nasz gra się ustabilizuje i napewno będziemy lepiej grać całościowo. Ja dziś wszedłem z ławki jako trzeci przyjmujący, ponieważ na tej pozycji pojawił się uraz brzucha u jednego z zawodników. Grało mi się bardzo dobrze. Uważam, że przyjęcie z mojej strony było dobre, na początku atak też, ale potem trochę spadła moja skuteczność. Na szczęście jednak zostałem na boisku - mówi nam poo meczu przyjmujący Legii Warszawa i brązowy medalista tegorocznych Mistrzostw Europy U-22 Piotr Szlęzak. - Celem na ten sezon jest utrzymanie w lidze lub dojście do play-offów. Ale przede wszystkim chcemy grać jak najlepiej i utrzymać się - dodał zawodnik.