Runjaić: Nie możemy zagrać jak z Górnikiem

Czwartek, 1 września 2022 r. 13:40 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Radomiak to ciekawy zespół. W poprzednim sezonie w Pogoni męczyliśmy się z nimi. Jeżeli mają dobry dzień, mogą pokonać każdego. Mają dużo wartościowych graczy w kadrze. Musimy zaprezentować się jako drużyna, pokazać agresywność, to musi być widoczne przez 90 minut. Nie możemy sobie pozwolić na niezdecydowanie, złą decyzyjność - mówi przed piątkowym meczem trener Legii Kosta Runjaić.



- Szczęśliwie dwa intensywne spotkania w Mielcu i Niecieczy nie przyniosły kontuzji. Z wyjazdu wróciliśmy dopiero o 4 nad ranem do LTC i od razu przeszliśmy do fazy regeneracyjnej. Po przespanej nocy zastanowimy się nad zestawieniem zespołu. Oczywiście, nie wszyscy będą w pełni wypoczęci, ale są sportowcami na najwyższym poziomie i nie będzie to dla nich stanowić problemu. Dodatkowo oczekujemy fantastycznej atmosfery i to kibice po raz kolejny będą dodatkowym czynnikiem, który pozwoli zapomnieć o zmęczeniu i osiągnąć dobry wynik.







- Jutro mierzymy się ponownie z nieprzyjemnym przeciwnikiem. Znam bilans z poprzedniego sezonu, ale to nie może być wymówka. Chcemy jutrzejszym meczem pozytywnie zamknąć cały tydzień. Świadomość, że będzie tak wielka rzesza sympatyków na trybunach napawa nas wielką radością. Kibice mają nosa do atmosfery w klubie. Jeżeli są świadomi, że w klubie idzie dobrze, to zjednoczeni będziemy w stanie się wspinać jeszcze wyżej. Wyniki frekwencyjne pokazują, że kibice mają wielką chęć do powrotu futbolu na wysokim poziomie. Jest jeszcze wiele elementów do poprawy, ale kroczymy dobrą drogą. Musimy pokazywać energię, zaangażowanie i tym przyczynimy się do polepszania drużyny. Potem pojawią się kolejne kroki. Zostałem poinformowany o zgodzie kibiców Legii i Radomiaka, tak że na trybunach będzie przyjazna atmosfera, ale na murawie nie możemy mówić o meczu towarzyskim.



- Jestem przekonany, że Legia powinna znajdować się w czubie tabeli. Jest to najlepszy, największy klub w Polsce. Mamy doskonałych kibiców, ładny stadion, świetne miejsce treningowe. Powinniśmy należeć do najlepszych drużyn. Z drugiej strony wiemy, że w piłce każdy sezon to nowy rozdział. Musimy uważać, grać na pełnych obrotach i utrzymywać formę. Tylko tak utrzymamy postęp. Utwierdzam się w przekonaniu, że ekstraklasa to silna liga, każdy może pokonać każdego. Musimy sprostać wysoko stawianym wymaganiom nie tylko jako drużyna, ale jako cały klub. Jeżeli chcemy myśleć o mistrzostwie, a potem iść jeszcze wyżej, to musimy patrzeć jak się to robi w innych dużych klubach. Skupiamy się jednak na najbliższym spotkaniu i wykonaniu jak najlepiej naszego zadania. Do mistrzostwa jest jeszcze daleka droga.



- Jako trener trafiłem dość późno jeśli chodzi o to okienko transferowe. Dysponując wszystkimi informacjami mogę powiedzieć, że zasadniczo jestem zadowolony z poczynionych ruchów. Wspólnie wszyscy zaangażowani w Legii staraliśmy się złożyć drużynę na odpowiednim poziomie. Mamy dobrą mieszankę, są gracze z charakterem, są osobowości. Czuć w drużynie jedność. Jest kombinacja młodości i doświadczenia. Jest też najważniejszy element, który doszedł na końcu, czyli Carlitos. Bez bramkostrzelnego napastnika byłoby ciężko osiągnąć nasz cel. Dochodzi jeszcze kwestia Kramera, który w przyszłym tygodniu powinien rozpocząć treningi. Niektórzy nie pokazali jeszcze pełni umiejętności. Zasadniczo nigdy nie jestem do końca zadowolony, ale początek rozgrywek jest dobry. Do połowy listopada celem jest zdobycie jak największej liczby punktów i potem będziemy wprowadzać następne kroki.



