Otto - 16 minut temu, *.t-mobile.pl A ja go zapamiętam miło, za bramkę strzeloną Ruskim. Coś jak Hamalainena, który był słaby, ale amice zawsze bramkę strzelił. odpowiedz

majusL@legionista.com - 38 minut temu, *.enea.pl nareszcie !!! odpowiedz

AliMario - 47 minut temu, *.com.pl ...ufffff.... odpowiedz

Bombenhagen - 1 godzinę temu, *.81.31 Kastrati odchodzi za porozumieniem stron, Abu Hana wypożyczenie, jeszcze Bordeaux stara się o Slisza, też chodzi o wypożyczenie, wszyscy za friko, a w ich miejsce, zgodnie z deklaracją trenera nikt nie jest przewidywany, może nie byli to pierwszoplanowi gracze, ale skrócenie kołdry niczego nie gwarantuje, oprócz oszczędności. Może mały palec w dłoni czy w stopie nie jest najważniejszym organem, ale nie znam takiego, kto by sobie go sam bez żalu obciął, albo nie uciekał przed kimś, kto by miał taki zamiar. Będą kontuzje, pauzy za kartki, ewentualnie jakieś inne nieprzewidziane okoliczności powodujące absencje wobec tego z tym zasobem, o co gramy, o środek tabeli? odpowiedz

Sędzia Laguna - 43 minuty temu, *.waw.pl @Bombenhagen: sam JZ potwierdził że temat Slisza to farmazon i nigdzie się nie wybiera odpowiedz

Mas - 27 minut temu, *.pyur.net @Bombenhagen: nie gramy w żadnych pucharach (pucharu polski nie liczę). Relatywnie gramy raz na tydzień, nie potrzebujemy szerokiej ławki. Na skrzydłach ostatnio grają Wszołek i Baku, jest jeszcze Pich i Skibicki od biedy może Rosołek też tam zagrać . Slisz dalo się przeczytać że zostaję a ten cały Abu Huba buba czy jak mu tam jest beznadziejny, a 4 środkowych obrońców mamy . odpowiedz

Tomek - 1 godzinę temu, *.113.189 Wg Mioduskiego odchodzi najszybszy piłkarz w Europie. Odchodzi za darmo...Mioduski nie walczysz o chłopaka, przecież taki zaj... grajek z niego jest, tak się nim zachwycałeś gołodupcu odpowiedz

DanieLo - 11 minut temu, *.comcast.net @Tomek: to chyba zawodnik tutaj dał doopy, nie prezes. Odchodzi bo jest kiepski a zarabia dużo. Odchodzi bo nie gramy w pucharach i jest nam nie potrzebny. odpowiedz

Hugon - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Pan Dyrektor Zieliński super robotę wykonał w tym okienku odpowiedz

LegiaLegia - 1 godzinę temu, *.aster.pl Za friko? Czy jednak udało się klubowi coś na nim zarobić, oprócz zwolnienia kasy na jego pensje? odpowiedz

Flo - 47 minut temu, *.t-mobile.pl @LegiaLegia: on miał wysoką pensję, fajnie że zszedł z listy płac. odpowiedz

1234 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Jak się daje taką informację to wypada napisać czy za darmo odchodzi czy nie. odpowiedz

Lemiesz Grochuw - 1 godzinę temu, *.52.135 Żegnaj legendo, szkoda że nie zorganizowano meczu pożegnalnego dla zasłużonego zawodnika odpowiedz

lucho_83 - 1 godzinę temu, *.virtuaoperator.pl W siną dal...jedyny plus za bramę w Moskwie.... odpowiedz

