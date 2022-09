Lewandowski: Czeka nas prawdziwe show na trybunach

Czwartek, 1 września 2022 r.

- Spodziewamy się ciężkiego meczu. Dla kibiców jest to bardzo ważne spotkanie, mecz przyjaźni. Raczej się zapełni stadion, będzie prawdziwe show na trybunach. Chcielibyśmy dopasować się do atmosfery na stadionie. Mam nadzieję, że obie drużyny zagrają widowiskowe spotkanie, obfite w bramki. Wiadomo, że każdy gra o zwycięstwo i my też jedziemy do Warszawy po trzy punkty - mówi przed piątkowym meczem trener Radomiaka Mariusz Lewandowski.



- Legia grała 120 minut w pucharze i to naprawdę mocnym składem. Przeciwnik postawił im duże wymagania i nie mieli łatwo. Mają krótki okres regeneracji, zobaczymy jak dobrze poświęcą na nią czas.



- Po meczu z Koroną zwróciliśmy uwagę na szybszą grę. Było dużo przetrzymań piłki z naszej strony, mało płynności, bardzo mało dośrodkowań. To wszystko nie jest ciężką kwestią do poprawy. Musimy po prostu szybciej myśleć na boisku i będzie lepiej. Szukamy rozwiązań, by modulować naszą grę i ustawienie 3-5-2 w meczu pucharowym może być jednym z nich. Spróbowaliśmy tej formacji, mieliśmy taką możliwość. Ale mimo wszystko nie spodziewałby się jakiejś rewolucji w tej kwestii.



- Nasza sytuacja kadrowa jest bardzo dobra. Wszyscy zawodnicy są gotowi i jedynym problemem jest to, kogo wziąć do dwudziestki. Rywalizacja jest naprawdę mocna i niestety musimy paru zawodników zostawić w Radomiu. Jesteśmy w komfortowej sytuacji. Nie będzie rewolucji w naszym składzie na ten mecz. Jedynie lekkie, kosmetyczne zmiany. Wraca Filipe Nascimento i cieszymy się z tego, że będzie z nami. Mamy też do dyspozycji Gabriela Kobylaka w tym meczu. Nie dostałem żadnej informacji, żebyśmy musieli coś zapłacić za jego występ. Ale kto zagra? Zobaczymy.