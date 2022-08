Mecz Legii II z Wisłą Kraków bez udziału publiczności

Komentarze (8)

majusL@legionista.com - 15 minut temu, *.enea.pl piłka nożna - dla Kibiców !!! odpowiedz

L fan - 54 minuty temu, *.chello.pl Nie można by tego meczu zrobić normalnie na L3 przecież to TSW trochę ludzi by przyszło plus karnety odpowiedz

L - 32 minuty temu, *.171.86 @L fan: idealnne wydarzenie zeby doecenic karnetowiczow. Zwlaszcza ze przy kupnie karnetu byly takie zdania o pierszenstwie na specjalne wydarzenia, a taki mecz bylby fajna nagroda jesli wstep mieliby tylko karnetowicze. Ale w tym klubie wola duzo mowic, a malo robic. Za miesiac wyjdzie znowu Herra przed kamere i bedzie opowiadal jak to pracuja i nad jakimi unikalnymi rzeczami mysla.. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.171.86 Z meczu z Piastem robilismy wydarzenie, a teraz graja z Wisłą i gramy sobie na boisku treningowym za zamknietymi drzwiami. Dziwna decyzja...



Swoja droga, przy nieuzywanym boisku treningowym na Ł3 nie mozna zrobic z niego mini stadionu gdzie gralyby rezerwy? Jest miejsce na male trybunki od strony stadionu, zaplecze tez jest zeby dopuscic obiekt do meczow. odpowiedz

Wycior - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @L: budowa nawet mini trybun kosztuje. Zabezpieczenie meczów z kibicami (nawet z ograniczeniem ich liczby) też. Przychodów nie daje to żadnych. W związku z powyższym odpowiedź jest jasna. odpowiedz

Peter - 50 minut temu, *.vectranet.pl @L: Za starych, dobrych czasów boisko boczne przy Ł3 przystosowane było do rozgrywek trzeciego szczebla ligowego. Były małe trybuny i nawet prowizoryczny sektor dla gości za jedną z bramek od strony Łazienkowskiej. To jest skandal żeby taki mecz odbywał się na zadupiu poza Warszawą, w dodatku bez publiczności... odpowiedz

L - 41 minut temu, *.171.86 @Wycior: nie no daj spokoj. To jest Legia a nie jakis osiedlowy klubik, ktory liczy takie smieszne koszta :D Poza tym, przeciez obecnie mecze sa zabezpieczane bo na kazdy mecz rezerw mozesz przyjsc na te trybunke, ktora jest w Urszulinie, a co dopiero taki mecz raz na 2 lata w ogolnopolskim PP. Wiec w czym problem? Zamkniecie meczu z Wisla nie ejst spowodowane kosztami tylko tym zeby kibice Wisly sie nie wbili. odpowiedz

L - 35 minut temu, *.171.86 @Peter: dokladnie. Nadal sa te trybunki przy bocznym a za bramka leza jeszcze te stelarze z krzeselkami po tym prowizorycznym sektorze gosci. Tylko, ze tam jest juz od lat sztuczne boisko (kryte balonem na zime) dla dzieciakow a wieczorami dla biznes clubu, ale obok mamy nieuzywane w ogole boisko odkad sie przeprowadzilismy do Urszulina wiec albo tam zagospodarowac tak zeby sie gralo, albo zamienic boiska tak zeby sztuczne bylo blizej stadionu a od Mysliwieckiej naturalne i tam grac mecze rezerw i CLJ (moze wrocilibismy nawet do trybuny Korty jak kiedys sie sledzilo treningi. Ale po co, lepiej grac na wypizdowie. Nawet dla takich mlodych z CLJ byloby to fajne, ze trenuja tam jak 1. druzyna a na mecze jezdza na stadion, co prawda na boczne boisko ale jednak. Fajna namiastka. odpowiedz

