Koszykówka

Legia dostanie 2 miliony za udział w Lidze Mistrzów

Poniedziałek, 29 sierpnia 2022 r. 18:55 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Jak informuje TVP Sport - koszykarska Legia otrzyma 2 miliony złotych w ramach ministerialnego "Programu Wsparcia Mistrzów" za grę w nadchodzącym sezonie w koszykarskiej Lidze Mistrzów. Drużyny rywalizujące w pucharach mają promować Polskę, a pieniądze trafią do nich na podstawie umowy z Polską Organizacją Turystyczną. Dotyczy to nie tylko drużyn koszykarskich, ale również piłkarskich, siatkarskich, czy hokejowych.



- Program Wsparcia Mistrzów stworzony został z myślą o naszych flagowych drużynach, reprezentujących Polskę na arenie międzynarodowej. Walka i sukcesy odnoszone w europejskich pucharach to wyjątkowa okazja do promocji polskiej marki i poszczególnych regionów naszego kraju. Aby móc skutecznie rywalizować w Europie polskie kluby potrzebują silnego wsparcia finansowego, które pozwoli im aktywnie i systematycznie wzmacniać kadry sportowe – mówił jeszcze w styczniu minister sportu Kamil Bortniczuk.



Basketball Champions League to rozgrywki, które najwyżej "wyceniono" w ministerstwie. Legia otrzyma za udział w fazie grupowej tych rozgrywek dwa miliony złotych. Mistrz kraju, Śląsk Wrocław, który wybrał rozgrywki EuroCup, otrzyma milion złotych, podobnie jak Anwil Włocławek (brązowy medalista), który zagra w fazie grupowej FIBA Europe Cup. Po 250 tysięcy złotych otrzymają King Szczecin, Trefl Sopot, Polski Cukier Pszczółka Start Lublin i Enea Zastal BC Zielona Góra (zgłoszone do European North Basketball League). Z kolei MKS Dąbrowa Górnicza za udział w Alpe Adria Cup otrzyma 20-25 tysięcy złotych.



Kluby w najbliższym czasie otrzymają pieniądze, które będą musiały rozdysponować do końca grudnia.



Legia w fazie grupowej Ligi Mistrzów zagra z Hapoelem Holon (Izrael), Galatasaray Stambuł (Turcja) i BC Oostende (Belgia). Wszystkie domowe spotkania legioniści rozegrają na Torwarze. Pierwsze z nich, z Hapoelem Holon już 3 października o 17:30. Do TOP16 awansują zwycięzcy wszystkich grup, a drużyny z miejsc 2-3 zagrają do dwóch zwycięstw w play-in (w styczniu 2023 roku). Zespoły z grupy C rywalizować będą z drużynami z grupy D (drugi z C z trzecim z D oraz trzeci z gr.C z drugim z gr.D), w której grają: CB Bilbao Berri, ČEZ Basket Nymburk, Igokea Aleksandrovac i Bahçeşehir Stambuł.



Terminy meczów fazy grupowej BCL:

03.10 (PO) g. 17:30 Legia Warszawa - Hapoel Holon [Torwar]

11.10 (WT) g. 18:00 Galatasaray Stambuł - Legia Warszawa [Sinan Er dem Arena]

26.10 (ŚR) g. 18:30 Legia Warszawa - BC Oostende [Torwar]

22.11 (WT) g. 20:00 BC Oostende - Legia Warszawa [Sleuyter Arena]

06.12 (WT) g. 20:00 Hapoel Holon - Legia Warszawa [Holon Toto Arena]

20.12 (WT) g. 20:00 Legia Warszawa - Galatasaray Stambuł [Torwar]