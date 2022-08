Brzęczek: Czeka nas bardzo trudne spotkanie

Poniedziałek, 29 sierpnia 2022 r. 21:32 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Nieważne czy grasz z pierwszą, czy drugą drużyną Legii, te pojedynki zawsze będą miały dodatkowy smaczek. Każdy zdaje sobie z tego sprawę. Na pewno druga drużyna Legii ma w swoich szeregach zawodników dobrych, grających czy też trenujących z pierwszą drużyną. Tak więc czeka nas bardzo trudne spotkanie – mówi przed pucharowym meczem z Legią II Warszawa, trener Wisły Kraków Jerzy Brzęczek.



- Każde spotkanie chcemy wygrać i przed tym jest takie samo nastawienie. Chcemy awansować do następnej rundy. Mamy świadomość, że w Pucharze Polski nie ma łatwych spotkań. Jeśli chodzi o rotację, to na pewno dokonamy jej w jutrzejszym składzie.



- Puchar Polski to jest szansa spotykania się z przeciwnikami na różnych szczeblach. Jest to również szansa awansu do następnych rund, a w naszym przypadku jest to bardzo ważne. Przede wszystkim jednak jest to kwestia możliwości krótszej drogi do naszych większych marzeń. Podchodzimy do tego meczu maksymalnie przygotowani i chcemy go zakończyć awansem do następnej rundy.



- Przygotowania do każdego meczu czy to mistrzowskiego, pucharowego, czy towarzyskiego odbywają się na takiej samej zasadzie - na podstawie analiz przeciwnika, tego jak my chcemy zagrać. To jest później kwestia realizacji tego planu przez zawodników. Myślę, że jak popatrzymy na naszą kadrę, to posiadamy wielu młodych zawodników. Takie mecze też są dla nich sprawdzianem. Nie wyobrażam sobie, żeby któryś z zawodników nie był w 100% przygotowany, zmobilizowany.



- Dokonaliśmy dużo zmian w tym okienku transferowym. Patrząc globalnie, większość z nich uważam na plus. Nie chcieliśmy też zmieniać całej drużyny. Na dzień dzisiejszy jesteśmy w miejscu, w którym chcieliśmy być i to też nie jest łatwe zadanie, po tych wszystkich dokonanych zmianach.