Siatkówka

Legia organizuje City Volley Cup 2022

Wtorek, 30 sierpnia 2022 r. 13:45 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Siatkarska Legia Warszawa w ramach przygotowań do sezonu 2022/23 na zapleczu ekstraklasy, w najbliższy piątek i sobotę organizować będzie VII edycję międzynarodowego turnieju City Volley Cup 2022. Zawody rozegrane zostaną w hali OSiR Mokotów, przy ulicy Niegocińskiej 2a, a wstęp na wszystkie spotkania będzie bezpłatny.



W turnieju, oprócz Legii zagrają - Black Volley Beskydy (z Czech) oraz CUK Anioły Toruń i Sparta Grodzisk Mazowiecki. Legioniści w piątek zagrają jedno spotkanie - o 17:00 z drużyną z Torunia, a w sobotę czekają naszych siatkarzy dwie gry kontrolne - o godzinie 10 z Czechami oraz o 18:30 ze Spartą Grodzisk Maz.



Terminarz City Volley Cup 2022:

02.09 (PT) g. 17:00 Legia Warszawa - CUK Anioły Toruń

02.09 (PT) g. 19:00 Sparta Grodzisk Maz. - Black Volley Beskydy

03.09 (SO) g. 10:00 Legia Warszawa - Black Volley Beskydy

03.09 (SO) g. 12:00 CUK Anioły Toruń - Sparta Grodzisk Maz.

03.09 (SO) g. 16:30 CUK Anioły Toruń - Black Volley Beskydy

03.09 (SO) g. 18:30 Legia Warszawa - Sparta Grodzisk Maz.