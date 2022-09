Plus miesiąca

Plus sierpnia: Artur Jędrzejczyk i Josue

Czwartek, 1 września 2022 r. 12:45 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W sierpniu legioniści rozegrali cztery mecze ligowe, z: Piastem Gliwice (2-0), Widzewem Łódź (2-1), Górnikiem Zabrze (2-2) i Stalą Mielec (1-0) oraz jeden pucharowy z Termaliką Bruk-Bet Nieciecza (3-2). Najwięcej pozytywnych ocen zgromadzili Artur Jędrzejczyk i Josue.







Były i aktualny kapitan legionistów uzyskali po cztery plusy, czyli pozytywnej oceny nie otrzymali tylko w jednym meczu. Pierwszy z nich radził sobie świetnie. Grał pewnie i rozważnie w defensywie, a po rywalizacji ze Stalą Mielec trafił nawet do jedenastki kolejki. Josue jest kluczową postacią w Legii, podobnie jak w zeszłym sezonie. Jego prostopadłe podania często otwierają drogę do bramki. Co mecz pokazuje się z bardzo dobrej strony, a w niecieczy zagwarantował Legii zwycięstwo. Na drugim miejscu z taką samą liczą plusów, ale z jednym minusem, znaleźli się Ernest Muci i Matthias Johansson. Albańczyk zanotował ogromny postęp względem poprzedniego sezonu. Potrafi utrzymać się przy piłce oraz dobrze podać. Dodatkowo w tym miesiącu strzelił gola i zanotował dwie asysty. Trzeba jednak wspomnieć, że spotkanie pucharowe zupełnie mu nie wyszło. Szwed za to gra stabilnie, a to cieszy najbardziej.



Najwięcej minusów w tym miesiącu otrzymał Paweł Wszołek⁣, dla którego początek sezonu do udanych nie należy. Często jest niewidoczny i nie daje za wiele zespołowi w ofensywie. Aż w czterech spotkaniach zgromadził negatywne noty. Skrzydłowy jest cieniem samego siebie, od momentu kiedy na stałe podpisał kontrakt z Legią.





Pełna klasyfikacja:

Artur Jędrzejczyk - 4

Josue - 4

Matthias Johansson - 4 / 1

Ernest Muci - 4 / 1

Makana Baku - 3 / 1

Carlitos - 2

Filip Mladenović - 2

Rafał Augustyniak - 2 / 1

Ihor Charatin - 2 / 1

Bartosz Kapustka - 2 / 1

Cezary Miszta - 1

Maik Nawrocki - 1

Robert Pich - 1

Bartosz Slisz - 1

Lindsay Rose - 1 / 2

Yuri Ribeiro - 1

Patryk Sokołowski - 1

Maciej Rosołek - 2

Paweł Wszołek - 1 / 4