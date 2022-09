Z obozu rywala

Radomiak przed meczem z Legią. Niepokonani od 37 lat

Czwartek, 1 września 2022 r. 10:30 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W piątek o godzinie 20:30 legioniści zmierzą się przy Łazienkowskiej z Radomiakiem Radom. Warszawiacy nie mają dobrych wspomnień po ostatnich meczach z drużyną z Radomia. Zapraszamy do zapoznania się z sylwetką naszego przeciwnika.



Sezon 2021/22 był dla Radomiaka dobry, ale też i zły. Ktoś powie, że tak można opisać prawie każdy klub w Ekstraklasie, jednak zespół z Radomia to szczególny przypadek. Dlaczego dobry? Bo zespół zajął wysokie, 7. miejsce w tabeli, a przez sporą część sezonu wydawało się, że może powalczyć o jeszcze wyższą lokatę. Dlaczego zły? Bo kontrowersji wokół Radomiaka było co niemiara. Z klubem pożegnał się uwielbiany trener Dariusz Banasik, a zastąpił go Mariusz Lewandowski, o którym nieco później. 15 maja podczas rywalizacji "Warchołów" z Wisłą Kraków przy stanie meczu 0-1 na trybunach kibice wywiesili baner o treści: "Radomiak bez stadionu, lekarz bez uprawnień, prezes bez mózgu". Sytuacja była słaba, jednak klub powoli zaczał wychodzić na prostą. Sezon 2022/23 nie zaczął się jednak dobrze. Po 3. kolejkach "Warchoły" miały w swoim dorobku zaledwie dwa punkty, jednak później coś drgnęło. Radomiak wygrał trzy następne mecze, a w ostatniej kolejce przegrał 0-2 z Koroną Kielce. Aktualnie zespół trenera Lewandowskiego z 11 punktami plasuje się na 4. miejscu w tabeli, a do pierwszej Wisły Płock traci pięć oczek.







Ostatnie pięć...

Jakimi wynikami kończyły się ostatnie mecze Radomiaka?



1. runda Pucharu Polski RKS Radomsko 0-3 Radomiak

7. kolejka - Radomiak 0-2 Korona Kielce

6. kolejka - Zagłębie Lubin 0-1 Radomiak

5. kolejka - Radomiak 4-1 Lechia Gdańsk

4. kolejka - Jagiellonia Białystok 1-2 Radomiak



Top trzy transfery



Mocnym transferem jest ściągnięcie reprezentanta kraju, czyli Lisandro Semedo. Piłkarz rozegrał 15 meczów w barwach kadry Republiki Zielonego Przylądka. 26-letni skrzydłowy ma za sobą bujną karierę, a rozpoczynał ją w juniorskich zespołach Sportingu Lizbona, a później w drużynie do lat 23 angielskiego Readingu. Jeżeli chodzi o karierę seniorską, to grał w cypryjskim Apollonie Limassol, greckim OFI Kreta i Fortunie Sittard. Warto dodać, że w sezonie 2017/18 został najlepszym zawodnikiem holenderskiego klubu. W sumie w Eredivisie rozegrał 118 meczów, w których strzelił 28 goli i zanotował o jedną asystę mniej. Dodatkowo do Radomiaka dołączyło dwóch bramkarzy z legijną przeszłością. Jednym z nich jest 20-letni Gabriel Kobylak, który został wypożyczony z Legii do zespołu z Radomia. Kobylak ostatnie dwa sezony spędził w pierwszoligowej Puszczy Niepołomice, a w sezonie 2021/22 opuścił tylko jedno ligowe spotkanie. W sumie rozegrał ich 33, a sześciokrotnie zachował czyste konto. Radomiak z Livepoolu wypożyczył również Jakuba Ojrzyńskiego. 19-latek ostatni sezon spędził w walijskim Caernarfon, którego był podstawowym bramkarzem. Na początku sezonu pierwszym wyborem trenera Lewandowskiego był Kobylak, jednak w ostatnich meczach zastąpił go Filip Majchrowicz. Ten w ramach wypożyczenia odszedł do cypryjskiego Pafos FC, a szkoleniowiec będzie musiał wybrać z dwójki byłych legionistów.







Bolączki transferowe



Klub opuścił najlepszy strzelec z zeszłego sezonu oraz najskuteczniejszy polski snajper w Ekstraklasie w sezonie 2021/22, czyli 26-letni Karol Angielski (na zdjęciu niżej). W zakończonych w czerwcu rozgrywkach Angielski 13-krotnie wpisywał się na listę strzelców. Teraz Polak gra w tureckim Sivassporze, a Radomiak za tę transakcję przytulił ok. miliona euro. Do Portugalii wrócił ważny obrońca dla zespołu z Radomia, Gonçalo Silva. 31-latek w zeszłym sezonie rozegrał jedenaście meczów, a teraz gra w barwach drugoligowego Farense.







Postać zespołu: Raphael Rossi



Jest zdecydowanym liderem defensywy Radomiaka. To piłkarz z bogatym CV, co procentuje teraz w Radomiu. Ma za sobą wiele przejść, jak nielegalne przebywanie w Anglii, gdzie grał w Brighton, Whitehawk i Swindon Town. Później będąc zawodnikiem szwajcarskiego FC Sion, doznał kontuzji, przez którą miał problemy z poruszaniem się. W Polsce przebywa od zeszłej zimy i z marszu stał się ważnym ogniwem Radomiaka. Warto dodać, że przez te półtora roku opuścił tylko trzy spotkania. W tym sezonie zagrał w każdym meczu od deski do deski i strzelił jednego gola.







Na czele: Mariusz Lewandowski



Jest wielokrotnym reprezentantem Polski, a swoją karierę trenerską rozpoczął w 2017 roku w Zagłębiu Lubin. Po nieco ponad roku zakończył przygodą w Lubinie. Później miał przerwę, bo na stanowisko trenerskie wrócił w styczniu 2020 roku, kiedy to objął Termalikę Bruk-Bet Nieciecza. Tam pracował przez blisko dwa lata, jednak słaba pozycja niecieczan w zeszłym sezonie doprowadziła do zwolnienia szkoleniowca. W kwietniu przyszedł czas na Radomiak, jednak początek był trudny. Pojawiało się wiele insynuacji, że jego angaż jest spowodowany dobrymi relacjami z dyrektorem sportowym klubu - Octavianem Moraru. Dodatkowo sporą szyderę wywołało jego pierwsze zdjęcie w koszulce Radomiaka, na którym miał grobową minę. Dopiero w aktualnym sezonie trener Lewandowski ma więcej spokoju, aby po swojemu ułożyć zespół.







Historia



Legioniści z Radomiakiem mierzyli się czterokrotnie, a bilans tych spotkań dla warszawiaków korzystny nie jest. "Wojskowi" wygrali raz (25%), a przegrali dwukrotnie (50%). Remis padł raz (25%). Legia zwyciężyła w maju 1985 roku, czyli 37 lat temu! Wtedy drużyna trenera Jerzego Kopy wygrała 2-0. Wyniki ostatnich dwóch spotkań korzystne były dla naszych przeciwników - na własnym boisku Radomiak wygrał 3-1, a na wyjeździe 3-0.