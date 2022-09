Na stadionach: Nie czas żałować gardeł, gdy płoną race

W ostatnim tygodniu rozegrano nie tylko mecze ligowe oraz zaległe spotkania naszych "pucharowiczów", ale także mecze I rundy Pucharu Polski. Najciekawiej było na Wielkich Derbach Śląska pomiędzy Ruchem i Górnikiem, gdzie chorzowianie spalili sporo fantów KSG, ale były również próby dostania się do siebie obu ekip. Chorzowianie ponadto zaprezentowali oprawę skierowaną do lokalnego rywala z przekreślonymi "60-tkami" z hasłem "W końcu pękną kraty, znów będziemy w komplecie. My z głowami do góry, a wy k...y zdechniecie".



Na pewno liczba fanów Lecha na wyjazdowym meczu w Gdańsku nie była najlepsza, ale należy wziąć pod uwagę, że "Kolejorz" czeka bardzo intensywny wyjazdowo okres. Przed nimi m.in. wyjazd do Hiszpanii na spotkanie Ligi Konferencji Europy. Jeśli chodzi o liczbę Widzewa w Poznaniu - choć pewnie nieosiągalna dla wielu ekip w naszym kraju, to jednak RTS nie zdołał wyprzedać wszystkich wejściówek. Kilka dni wcześniej widzewiacy licznie stawili się na przyjaznym terenie w Kaliszu.



To co rzuca się w oczy, to bardzo słaba frekwencja na meczach Lechii. Liczba widzów na spotkaniu z Wartą to dla gdańszczan powód do wstydu, ale i liczba fanów na atrakcyjnym meczu z Lechem była bardzo słaba, szczególnie wobec zgody poznaniaków z Arką.



Największym zainteresowaniem cieszyły się mecze Legii z Radomiakiem oraz Lecha z Widzewem. Na obu również pojawiły się największe grupy przyjezdnych. W przypadku meczu przyjaźni przy Ł3 trudno określić liczbę fanów Radomiaka, bowiem ci siedzieli wraz z legionistami na Żylecie.



Oprawy na meczach w ostatnim tygodniu zaprezentowali fani Legii (konkretny pokaz piro na meczu z Radomiakiem), KKS-u Kalisz ("Nie czas żałować gardeł, gdy płoną race"), Wisły Kraków (sektorówka + piro), Zagłębia Lubin, Ruchu Chorzów oraz Lecha Poznań. Lechici, żyjący w przyjaznych relacjach z ŁKS-em, prezentując kartoniadę ze skrótem "ŚŻK", uderzyli oczywiście w fanów RTS-u.



Już niebawem w Szczecinie otwarty zostanie cały stadion, a co ważne - na trybunach będą mogli pojawić się również przyjezdni. Do ich dyspozycji będą 1122 bilety, bowiem tyle miejsc posiadać będzie sektor gości. Otwarcie nastąpi na nadchodzącym meczu z Lechem.



Ekstraklasa:



Legia Warszawa - Radomiak Radom ()

Ponad 25 tysięcy kibiców na meczu przyjaźni przy Łazienkowskiej, w tym bardzo liczna delegacja Radomiaka na Żylecie. Na wyjście piłkarzy zaprezentowane zostało konkretne racowisko w połączeniu ze stroboskopami.



Lech Poznań - Widzew Łódź (1685)

Widzewiacy w bardzo dobrej liczbie, choć nie wykorzystali pełnej puli wejściówek. Na meczu łącznie ponad 25,4 tys. kibiców. Lechici zaprezentowali kartoniadę "ŚŻK", transparent "W imię trzech liter", a całość uzupełniła odpalona pirotechnika. Wraz z Lechem liczna grupa ŁKS-u, która wywiesiła transparent do przyjezdnych - "Czy to w lesie, czy na schodach, wy nie chcecie się sparować. Razem Trenujecie Spier...nie".



Lechia Gdańsk - Lech Poznań (680)

Lechici, wspierani przez Arkę, stawili się w Gdańsku w 680 osób. Na zaległym meczu rozgrywanym w środę frekwencja słaba - zaledwie 8 tysięcy kibiców.



Cracovia - Raków Częstochowa (230)

Gospodarzy w młynie niewielu. Raków w sektorze gości wywiesił cztery flagi oraz transparent "Krwawy poniedziałek 1939. Pamiętamy!".



Korona Kielce - Pogoń Szczecin (214)

Portowcy na wyjazdowym meczu w Kielcach wspierani przez Kotwicę (12) i Dynamo Berlin (9). Na trybunach spore zainteresowanie i ponad 12,5 tys. fanów.



Stal Mielec - Śląsk Wrocław (171)

Ponad 5,2 tys. kibiców na trybunach, w tym przeciętna grupa kibiców gości licząca 171 osób. Po meczu wrocławianie przekazali swoim grajkom, co sądzą o ich postawie.



Piast Gliwice - Miedź Legnica (90)

Zaledwie 3 tys. kibiców na trybunach w Gliwicach, który rozgrywano w poniedziałek. Fani Miedzi przyjechali w 90 osób z dwiema flagami.



Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok (85)

Lubinianie zaprezentowali oprawę składającą się z białych i czerwonych chorągiewek, sektorówki "31 sierpnia 1982 roku na ulicach Lubina polegli śp. Michał Adamowicz, śp. Mieczysław Poźniak, śp. Andrzej Trajkowski. Solidarność żyje, bo oddaliście za nią życie" z nazwiskami poległych na ulicach Lubina oraz transparentu "Prości ludzie wyszli aby bronić prawdy". Jagiellonia przyjechała w ok. 85 osób i z jedną flagą.



Raków Częstochowa - Pogoń Szczecin (70)

W środku tygodnia Portowcy przyjechali do Częstochowy w 70 osób, bez flag. Na trybunach 5 tys. kibiców.



Lechia Gdańsk - Warta Poznań ()

Fatalna frekwencja w Gdańsku, gdzie na trybunach pojawiło się zaledwie 4,7 tys. kibiców.



Wisła Płock - Górnik Zabrze (-)

Na trybunach 3,5 tys. kibiców i jak zwykle brak przyjezdnych, z powodu braku sektora gości.



Niższe ligi:



Pogoń Siedlce - Stomil Olsztyn (48)

Stomilowcy obecni z trzema flagami.



Puchar Polski:



KKS Kalisz - Widzew Łódź (1300)

W Kaliszu spore zainteresowanie meczem obu ekip utrzymujących bardzo przyjazne stosunki. KaKaeSiacy wystawili liczny jak na swoje możliwości młyn, wspierani przez Elanę. Zaprezentowali flagi na kijach, mini sektorówkę, transparenty tworzące hasło "Nie czas żałować gardeł, gdy płoną race" oraz odpalili kilkanaście rac. Widzewiacy przyjechali bardzo licznie (1300 os.), w tym kaliski FC RTS-u.



Termalica Nieciecza - Legia Warszawa (500)

Legioniści w nadkomplecie stawili się w Niecieczy z jedną, sporą flagą, zajmującą całą klatkę. Gospodarzy w młynie ok. 200, z chorągiewkami.



Ruch Chorzów - Górnik Zabrze (456)

Spore zainteresowanie Wielkimi derbami Śląska, które obejrzało 9,3 tys. kibiców. Zabrzanie otrzymali 456 wejściówek, które oczywiście wykorzystali. Przyjezdni z kilkoma flagami, wszyscy ubrani na czarno. Ruch zaprezentował kartoniki z przekreśloną "60", a także transparenty tworzące hasło "W końcu pękną kraty, znów będziemy w komplecie. My z głowami do góry, a wy k...y zdechniecie". Chorzowianie zaprezentowali także racowisko oraz flagi na kiju. Pod adresem KSG wywiesili również transparent z "60" - "Wielka machina zabrzańskiej Torcipy" z ksywami poszczególnych fanów. Zaprezentowali również hasło "Poprzednie lata dużo nam dały, krok po kroku wracamy do blasku naszej chwały".



Pogoń II Szczecin - GKS Katowice (215)

GieKSiarze mogli obejrzeć spotkanie dzięki uprzejmości fanów Pogoni. Mecz rozegrano na boisku bocznym w obecności 215 przyjezdnych, w tym ROW (3) i Banik (2).





Wyjazd tygodnia: 1685 kibiców Widzewa na meczu w Poznaniu

Oprawa tygodnia: brak



