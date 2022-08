Konkurs: Wygraj bilet na mecz z Radomiakiem! [WYNIKI]

Środa, 31 sierpnia 2022 r. 22:21 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W najbliższy piątek o godzinie 20:30 Legia Warszawa zmierzy się z Radomiakiem Radom na stadionie przy Łazienkowskiej 3. Już 20 tysięcy osób wybiera się na to spotkanie - zapraszamy do wspierania drużyny! W naszym serwisie możecie wygrać 12 biletów na ten mecz. Co trzeba zrobić? Prawidłowo wytypować dzisiejszy mecze Legii i Legii II.



UWAGA! Przy wstawianiu odpowiedzi należy podać e-mail - tylko w ten sposób skontaktujemy się ze zwycięzcami. Liczy się pierwsza odpowiedź, nie można odpowiadać więcej niż raz . Komentarze publikowane są z niewielkim opóźnieniem, natomiast o czasie udzielenia odpowiedzi decyduje moment wciśnięcia przycisku DODAJ.











WYTYPUJ wynik z ewentualną dogrywką, bez rzutów karnych



Legia II Warszawa - Wisła Kraków

np. 2-2



Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Legia Warszawa

np. 1-3





Punktacja za każdy mecz:

- 1 pkt. za poprawne wytypowanie zwycięzcy

- 1 pkt. za poprawne wytypowanie dokładnego wyniku



O wygranej decydują kolejno:

1. liczba zdobytych punktów

2. w przypadku równej liczby punktów dokładny czas wysłania odpowiedzi (kto pierwszy, ten lepszy)



Nagrody:

1. miejsce - 2 bilety

2. miejsce - 1 bilet

3. miejsce - 1 bilet

4. miejsce - 1 bilet

5. miejsce - 1 bilet

6. miejsce - 1 bilet

7. miejsce - 1 bilet

8. miejsce - 1 bilet

9. miejsce - 1 bilet

10. miejsce - 1 bilet

11. miejsce - 1 bilet



Koniec przyjmowania zgłoszeń w wtorek 16:14:59.



Aktualizacja, środa 22:20



WYNIKI KONKURSU:

prawidłowe odpowiedzi:

1) 0-5

2) 2-3



Lista zwycięzców

1. DOMINIK U - 3 pkt. (12:41)

2. Woytek - 3 kt. (13:48)

3. King(L)a - 3 pkt. (13:54)

4. Johnny - 3 pkt. (15:13)

5. Bartek - 2 pkt. (12:26)

6. Kubica - 2 pkt. (12:29)

7. Tomek - 2 pkt. (12:29)

8. Lukasz - 2 pkt. (12:30)

9. Hubet - 2 pkt. (12:31)

10. Kibic L - 2 pkt. (12:32)

11. witkoszczak - 2 pkt. (12:32)



Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim za udział w zabawie. Informacje o biletach zostaną wysłane podane przy podawaniu odpowiedzi.