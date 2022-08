Pięciobój

Gutkowski mistrzem Polski seniorów

Środa, 31 sierpnia 2022 r. 09:45 Bodziach, źródło: Legionisci.com

We wtorek wieczorem w Zielonej Górze odbyły się finały mistrzostw Polski w pięcioboju mężczyzn, w których triumfował zawodnik Legii - Łukasz Gutkowski. Legionista był najlepszy nie tylko wśród Polaków, ale i w kategorii Open, wraz ze startującymi zawodnikami z zagranicy. Do samego końca o brązowy medal walczył Daniel Ławrynowicz, ostatecznie przegrywając walkę z Jarosławem Świderskim o 1 punkt i ukończył zawody na czwartej pozycji.



Półfinały mężczyzn i kobiet odbywały się w poniedziałek. Podczas nich Gutkowski uzyskał szósty wynik w swojej grupie kwalifikacyjnej, z kolei Ławrynowicz był druri (w grupie A). W finale Łukasz zdobył 283 punkty w jeździe konnej (12 rezultat), uzyskał piąty wynik w pływaniu (2:11,93 min., co dało mu 287 pkt.), a w szermierce miał trzeci wynik (250 pkt.). Do finałowej serii z przewagą aż 29 sekund przystępował Ukrainiec, Pavlo Tymoshchenko, który stopniowo tracił ją na rzecz Gutkowskiego. Łukasz doskonale spisywał się na strzelnicy, po czwartej rundzie strzelania wybiegł na ostatnią 600-metrową pętlę z bezpieczną przewagą i ostatecznie ukończył rywalizację (wygrywając ostatnią konkurencję z czasem 10:45,16 min.) z wynikiem 1475 pkt. i 15-punktową przewagą nad Tymoshchenko. Jeszcze większa była jego przewaga nad drugim Polakiem w klasyfikacji, Kamilem Kasperczakiem.



Daniel Ławrynowicz miał piąty rezultat w szermierce (244 pkt., 20 wygranych), 15 rezultat podczas jazdy konnej (254 pkt.), siódmy wynik w pływaniu (2:12,44 min., 286 pkt.) oraz uzyskał bardzo dobry, drugi wynik w biegu ze strzelaniem (10:45,18 min.), co dało mu ostatecznie 1439 pkt. Szósty wynik w klasyfikacji Open i czwarty w rywalizacji mistrzostw Polski.



Wśród kobiet brązowy medal wywalczyła Oktawia Nowacka, która jednak od paru miesięcy reprezentuje barwy ZKS-u Drzonków. Spośród startujących legionistek w półfinałach odpadła Michalina Wierzba (10 wygranych w szermierce, 2:38,63 min. w pływaniu oraz 13:11,61 min. w laser run) oraz Paulina Myrda (6 wygranych w szermierce, 2:22,78 min. w pływaniu i 13:35,93 min. w laser run). Awans do 18-osobowego finału wywalczyła jedynie Wiktoria Wierzba. Wiktoria w finale zajęła 17. miejsce w klasyfikacji Open oraz miejsce 7. wśród Polek. Legionistka nie miała szans po tym, jak w jeździe konnej nie udało się jej wywalczyć punktów. Słaby wynik zaliczyła również w szermierce (180 pkt. za 8 wygranych) oraz w pływaniu (17 rezultat, 2:31,82 min.). Wiktoria Wierzba zdecydowanie najlepiej spisała się w ostatniej, łączonej konkurencji, ruszając do rywalizacji na końcu stawki. Uzyskała piąty wynik tej konkurencji (12:36,96 min.), co dało jej 544 pkt. i łącznie 971 pkt. w klasyfikacji generalnej.



Wyniki MP Open:

1. Łukasz Gutkowski 1475 pkt.

2. Pavlo Tymoshchenko (Ukraina) 1460

3. Bence Viczian (Węgry) 1448

4. Kamil Kasperczak 1444

5. Jarosław Świderski 1440

6. Daniel Ławrynowicz 1439

7. Moritz Klinkert (Niemcy) 1433

8. Sebastian Stasiak 1430

9. Hordii Berezniakov (Ukraina) 1429

10. Ondrej Svechota (Czechy) 1421