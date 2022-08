Komentarze (13)

Pjoter - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Rezerwowa patologia trwa w najlepsze....dramat po maksie.Nie będę tu więcej marudzić,bo to bezsens,ale piąta bramka dla Wisły po dobitce-- chłopcy tylko patrzyli jak Hiszpan dolatuje do piłki i sieka gola.Nikt totalnie nie ruszył do niego,do piłki,lenie jak ch...j.A po meczu nasz trener uśmiechnięty bije piątkę z brzęczkiem,nasz bramkarz którego nazwiska nie pamiętam również z uśmiechem przybija piątkę z Hiszpanem co moment temu strzelił mu gola. Dramat.... odpowiedz

Miki55 - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Trzeba zupełnie zmienić formułę budowy zespołu. Ci ludzie to beztalencia. Rozpędzić to towarzystwo na 4 wiatry i zacząć od nowa

Jano - 2 godziny temu, *.orange.pl Ale mamy rezerwy hehehe postawiłem w "wygraj bilet 0-4 i chyba mi nie wejdzie bo Wisła pewnie jeszcze coś dołoży! odpowiedz

Kkkk - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Jano: blisko było odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 2 godziny temu, *.plus.pl Już trójkę w plecy, kara za zamykanie sektora gości odpowiedz

Raf - 2 godziny temu, *.virginm.net No i porazka z dziewczynami widzewa odpowiedz

Pajączek - 2 godziny temu, *.aster.pl Skibicki całkowicie bez formy,o ile ją kiedykolwiek miał odpowiedz

As - 3 godziny temu, *.aster.pl Ja durny, chciałem to oglądać ale 20 minut mi wystarczy, Słubicki nawet słaby jak na rezerwy.

O 20:30 będzie chyba lepiej :) odpowiedz

Po(L)ubiony - 3 godziny temu, *.autocom.pl O ile dobrze widziałem, to bramkę na 0:1, straciliśmy po katastrofalnym zachowaniu zawodnika z nr 23. Zgadnijcie kto to. odpowiedz

Wycior - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Po(L)ubiony: ja na serio kiedyś wierzyłem w tego chłopaka, ale jemu albo się nie chce, albo imprezuje bez umiaru, albo jest aż tak słaby... odpowiedz

Staszek Wiertara - 3 godziny temu, *.lukman.pl @Po(L)ubiony: 31 min 14 sek. ten sam zawodnik w środku pola "czaruje" trzech skislaków i..... podaje bez presji bezpośrednio do czwartego. Wirtuoz gry :) odpowiedz

Yaro - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Po(L)ubiony: Jak numer 23 to na pewno Michael Jordan odpowiedz

Po(L)ubiony - 1 godzinę temu, *.autocom.pl @Yaro: Jordan to chyba nie był, bo nasz "23", nie jest w stanie oderwać się od murawy:) odpowiedz

