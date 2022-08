Baku: To była bardzo długa podróż

Środa, 31 sierpnia 2022 r. 00:24 źródło: Legia Warszawa

- Ten mecz to była bardzo długa podróż. Przyznam, że podchodząc 100 procent przygotowanym do tego spotkania nie spodziewałem się przed nim, że będziemy potrzebować 120 minut do wywalczenia awansu - powiedział po meczu Makana Baku.



- Ale spotkania pucharowe takie bywają, potrzeba umiejętności, szczęścia, a my odwróciliśmy wynik. Kiedy sędzia w 90. minucie wskazał na 11 metr i Josue wziął piłkę byłem pewien, że zdobędzie bramkę. Dzięki temu zyskaliśmy dogrywkę, w której Carlitos strzelił decydującego gola. Jesteśmy szczęśliwi, że przeszliśmy do kolejnej rundy. Już myślimy o meczu w piątek. Jako profesjonaliści jesteśmy gotowi, żeby rozgrywać mecze co kilka dni - dodał pomocnik.