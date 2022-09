Wyniki Rowińskiej w USA i Kanadzie

Tenisistka Legii, Malwina Rowińska w ostatnich dniach wzięła udział w dwóch turniejach. Najpierw w turnieju ITF juniorek w College Park w USA nie dokończyła meczu singla z Amerykanką, Piper Charney, a w deblu z Kazaszką, Aruzhan Sagandikovą dotarła do ćwierćfinału. Jeszcze lepiej poszło jej w Kanadzie w Les Internationaux Junior Banque Nationale de Repentigny, gdzie dzisiaj w finale debla w parze z Kenijką, Angelą Okutoyi wygrały finałowe spotkanie w trzech setach. W singlu legionistka dotarła do 1/8 finału - na tym etapie przegrała z Amelia Waligórą 3-6, 3-6. Wyniki Malwiny Rowińskiej w singlu Les Internationaux Junior Banque Nationale de Repentigny: I runda: Malwina Rowińska - Naomi Xu (Kanada) 6-3, 7-6(2) II runda: Malwina Rowińska - Nikola Daubnerova (Słowacja) 3-6, 6-1, 6-3 1/8 finału: Malwina Rowińska - Amelia Waligóra (Belgia) 3-6, 3-6 Wyniki Malwiny Rowińskiej w deblu Les Internationaux Junior Banque Nationale de Repentigny: II runda: Malwina Rowińska/Angella Okutoyi (Kenia) - Eliana Kook/Anna-Raphaelle Serghi (Kanada) 6-4, 6-2 1/4 finału: Rowińska/Okutoyi - Nikola Daubnerova/Irina Balus 6-4, 6-4 1/2 finału: Rowińska/Okutoyi - Ellie Daniels/Alexia Jacobs (Kanada) walkower Finał: Rowińska/Okutoyi - Ella Seidel (Niemcy)/Amelia Waligóra (Belgia) 3-6, 6-2, 10-8 Wyniki Malwiny Rowińskiej w College Park w singlu: I runda: Malwina Rowińska - Piper Charney (USA) 5-7, 0-3 (krecz) Wyniki Malwiny Rowińskiej w College Park w deblu: I runda: Malwina Rowińska/Aruzhan Sagandikova (Kazachstan) - Capucine Jauffret/Julieta Pareja (USA) 6-3, 6-4 II runda: Rowińska/Sagandikova - Yujin Kim (Korea)/Victoria Osuigwe (USA) 6-3, 6-7(6), 11-9 1/4 finału: Rowińska/Sagandikova - Anastazja Gureva (Rosja)/Carolina Kuhl (Niemcy) 1-6, 5-7

