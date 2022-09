PP: Vulcan Wólka Mlądzka 1-1, k.7-6 Legia Ladies

Legia Ladies nie wygrają tak jak przed rokiem Pucharu Polski na szczeblu mazowieckim. Legionistki w rozegranym dziś w Otwocku spotkaniu I rundy PP, przegrały z Vulkanem Wólka Mlądzka po serii rzutów karnych. Po regulaminowym czasie i dogrywce był remis 1-1 i o awansie do kolejnej rundy zdecydowały "jedenastki". Te skuteczniej egzekwowały zawodniczki Vulkana, które ostatecznie wygrały 7-6. W niedzielę Legia Ladies zagrają na bocznym boisku przy Konwiktorskiej z Polonią.

