Koszykówka

Sparing: Rytas Wilno 105-80 Legia Warszawa

Niedziela, 4 września 2022 r. 13:22 źródło: Legia Koszykówka

W meczu sparingowym rozgrywanym w Toruniu, w ramach Memoriału Wojtka Michniewicza, koszykarze Legii Warszawa przegrali z mistrzem Litwy i uczestnikiem Ligi Mistrzów Rytasem Wilno 80-105.



Początek spotkania był wyrównany – legioniści zdobywali punkty głownie po udanych wejściach w strefę podkoszową. Po kilku minutach Rytas zbudował kilkupunktową przewagę, którą jednak legioniści zniwelowali dzięki rzutom zza łuku autorstwa m.in. Grzegorza Kamińskiego i Devyna Marble’a. Po pierwszej kwarcie Litwini prowadzili 26-19, ale podopieczni trenera Wojciecha Kamińskiego szybko zbliżyli się do rywali tuż po rozpoczęciu kolejnej odsłony starcia. Końcowe fragmenty drugiej kwarty zdecydowanie należały do mistrza Litwy, który na przerwę schodził prowadząc 49-37.







Rytas Wilno cieszył się dobrą skutecznością z półdystansu, częściej też zespół ten potrafił wypracować sobie otwarte pozycje. Liderem strzelców rywali Legii był amerykański rozgrywający, Marcus Foster, który na półmetku spotkania miał już 12 punktów. Warszawianie notowali straty, które błyskawicznie przynosiły korzyść Rytasowi Wilno. Kontrataki Litwinów sprawiły, że Ci prowadzili już różnicą blisko 20 punktów. Mistrzowie Litwy kontrolowali przebieg spotkania do samego końca, nie pozwalając Zielonym Kanonierom na zbyt wiele. Rytas Wilno pokonał Legię Warszawa 105-80.



- Mierzyliśmy się dziś z zespołem prezentującym wysoki poziom gry. Rytas Wilno to mistrz Litwy, uczestnik Ligi Mistrzów, który pokazał nam dzisiaj nasze mankamenty, które musimy koniecznie poprawić, by być gotowym na początek sezonu – powiedział po meczu Grzegorz Kamiński.



W dniach 10-11 września koszykarze Legii Warszawa wystąpią w turnieju Abramczyk Cup w Bydgoszczy. Tam zmierza się najpierw z Astorią Bydgoszcz, a dzień później z Treflem Sopot lub Kingiem Szczecin.





Sparing: Legia Warszawa 80-105 Rytas Wilno

Kwarty: 19-26, 18-23, 18-25, 25-31



Legia: Devyn Marble 25, Ray McCallum 20, Geoffrey Groselle 13, Grzegorz Kamiński 8, Janis Berzins 6, Travis Leslie 6, Dariusz Wyka 2, Jakub Sadowski 0, Szymon Kołakowski -



Rytas: Marcus Foster 16, Margiris Normantas 14, Reigarvius Williams 13, Elvar Fridriksson 13, Gytis Masiulis 10, Adas Simonis 9, Evaldas Kairys 8, Gytis Radzevicius 8, Lukas Uleckas 6, Augustinas Kiudulas 6, Modestas Babraitis 2



Centrum informacji o koszykarskiej Legii -> legionisci.com/kosz