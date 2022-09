Z obozu rywala

Raków przed meczem z Legią

Sobota, 10 września 2022 r. 09:45 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W niedzielę o godzinie 17:30 legioniści zmierzą się w Częstochowie z Rakowem. Legia będzie chciała podtrzymać swoją passę zwycięstw, a nasz rywal ją rozpocząć. Zapraszamy do zapoznania się z sylwetką częstochowian.



Raków od kilku sezonów jest na topie. W 2021 roku został wicemistrzem Polski, a rok później do końca walczył o tytuł z Lechem Poznań. Ostatecznie częstochowianie nie udźwignęli ciężaru, przez co ponownie musieli zadowolić się drugą lokatą. Na dziś są kandydatem do mistrzostwa, a zarazem drużyną do bólu skuteczną. Początek tego sezonu dla Rakowa był świetny. Pierwsze punkty stracił dopiero w 4. kolejce na poczet Górnika Zabrze, a dodatkowo w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy łatwo uporał się z kazachskim FK Astana, następnie wyeliminował słowacki Spartak Trnawa. Później rozpoczęły się małe schodki - Raków w lidze zremisował z Jagiellonią Białystok 2-2, a o fazę grupową europejskich salonów walczył ze Slavią Praga. Po dwóch wyrównanych meczach częstochowianie odpadli, tracąc bramkę w ostatniej minucie dogrywki . Nie załamało to piłkarzy Marka Papszuna, którzy w następnej kolejce wysoko, bo aż 4-1 wygrali ze Śląskiem Wrocław, jednak wpadka przydarzyła się kilka dni później, kiedy to Raków przegrał w Krakowie z Cracovią 0-3.







Ostatnie pięć...

Jak Raków radził sobie w ostatnich meczach z Legią przed własną publicznością?



06.04.2022 Raków 1-0

19.03.2022 Raków 1-1

22.08.2020 Raków 1-2 [Bełchatów]

15.02.2020 Raków 2-2

13.03.2019 Raków 2-1 [Bełchatów]







Top 3 transferów



Wartościowym wzmocnieniem jest Bartosz Nowak, który przez ostatnie dwa lata związany był z Górnikiem Zabrze. W przeszłości reprezentował również Ruch Chorzów i Stal Mielec. Szczególnie udany był dla niego zeszły sezon. 29-latek w 34 spotkaniach strzelił osiem goli i zanotował o jedną asystę mniej. Wejście do Rakowa miał bardzo dobre - na swoim koncie ma już trzy trafienia i jedną asystę. Nowym piłkarzem częstochowian został również 24-letni Szwed Gustav Berggren. Pomocnik w przeszłości grał tylko na swoim ojczystym terenie, a głównie reprezentował barwy BK Häcken. W swoim dorobku ma jeden mecz w narodowych barwach oraz puchar Szwecji, który zdobył w 2016 roku. Póki co nie odgrywa on ważnej roli w zespole Rakowa, lecz ma zadatki na ważnego piłkarza. Ciekawie wygląda CV 24-letniego stopera Stratosa Svarnasa. Grek większość swojej kariery spędził w AEK-u Ateny, a do Częstochowy przybył na zasadzie wypożyczenia. Może się pochwalić zdobytym pucharem Grecji w 2016 roku oraz sześcioma meczami w narodowych barwach. Warto podkreślić fakt, że Raków latem się nie osłabił.







Postać zespołu: Ivan Lopez



Ciężko o inny wybór. Hiszpan jest gwiazdą Rakowa, ale i całej Ekstraklasy. Do Częstochowy trafił niespełna dwa lata temu, jako nieznany nikomu piłkarz. Lopez grał tylko w Hiszpanii, gdzie zdobył mistrzostwo II ligi z SD Huesca. To zdobywca dwóch pucharów Polski i dwóch superpucharów z Rakowem, król strzelców ubiegłego sezonu i najlepszy piłkarz Ekstraklasy w sezonie 2021/22. Piłkarz, który zapisał się na kartach historii w Częstochowie. W tym sezonie we wszystkich rozgrywkach zagrał w 11 meczach, w których strzelił pięć goli i zanotował cztery asysty.







Na czele: Marek Papszun



To trener świetnie znany kibicom Legii, bo przecież kilkakrotnie mówiło się o jego możliwym przyjściu do stołecznego zespołu. Raz nawet było blisko, o czym w wywiadzie powiedział prezes Dariusz Mioduski, jednak ostatecznie nie wyszło. Może i dla trenera Papszuna lepiej, bo zbudował sobie markę w Rakowie. W Częstochowie pracuje od kwietnia 2016 roku. Przez ten czas z drugoligowego zespołu stworzył klub, który walczy o mistrzostwo Polski.







Historia



Obie ekipy mierzyły się ze sobą 20 razy. Legia zwycięsko z tych pojedynków wychodziła jedenastokrotnie (55%), a przegrywała zaledwie trzykrotnie (15%). Remis padał sześciokrotnie (30%). Pierwszy raz oba zespoły zmierzyły się w kwietniu 1972 roku. Od tamtej pory legioniści byli niepokonani, a pierwszy raz porażkę zanotowali w marcu 2019 roku, kiedy to zespół trenera Marka Papszuna zwyciężył 2-1. Niestety, cztery ostatnie mecze obu ekip to dwa zwycięstwa częstochowian i tyle samo remisów. Ostatni mecz przy Łazienkowskiej zakończył się wynikiem 3-2 na korzyść przyjezdnych.







KURSY NA RAKÓW - LEGIA

