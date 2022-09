Mecz z Lechem w Poznaniu 1 października

Ustalono terminarz 11. kolejki Ekstraklasy. Legia Warszawa zmierzy się na wyjeździe z Lechem Poznań w sobotę, 1 października o godz. 17:30. Spotkanie będzie transmitowane na antenie C+ Sport oraz TVP Sport. Najbliższe mecze Legii: 11.09. (ND) 17:30 Raków Częstochowa - Legia Warszawa 16.09. (PT) 20:30 Legia Warszawa - Miedź Legnica 01.10. (SO) 17:30 Lech Poznań - Legia Warszawa Terminarze w działach: Terminarz Legii Terminarz Ekstraklasy Terminarz Pucharu Polski Relacje z meczów W Kalendarzu Legionisty na stronie głównej.

przyjezdny - 4 minuty temu, *.centertel.pl Tylko zróbcie zapisy w dniu meczowym. Naprawdę mam 300km do Warszawy i dla mnie to problem aby się zapisać. A tak przed meczem ligowym mógłbym się zapisać. odpowiedz

Hombre - 1 godzinę temu, *.mm.pl No termin 17:30 w sobote lepiej, jak w nd. I do tego wyjazdowicze będa mieli lepiej z powrotem, jak po meczu o 20:00. Termin faktycznie bajka. Nic tylko jechac! Na bank bedzie komplet i przejazd specjalem. Ciekawe co z zapisami... odpowiedz

Pawełek - 3 godziny temu, *.netfala.pl Wow, super termin. Jeśli będą otwarte zapisy to jadę! Komplet na sektorze gości murowany. odpowiedz

Kumaty - 1 godzinę temu, *.211.126 @Pawełek: bilety będą tylko dla kumatych, także se możesz pojechać palcem po mapie hehe odpowiedz

Hombre - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Kumaty: bez przesady. Nie raz byly otwarte zapisy na mecz z Lechem. Tam maja spory sektor dla gosci. To nie Widzew, czy Jagiellonia, ze sprzedaz idzie tylko do kumatych, bo malo biletow jest. odpowiedz

Pawełek - 37 minut temu, *.netfala.pl @Kumaty: Jak nie zmieścimy się na sektor gości to zajmiemy sektory obok jak w Termalice. odpowiedz

Alan - 30 minut temu, *.t-mobile.pl @Pawełek:

Hehehe dokładnie tak zobaczymy ilu wtedy ' kumatych ' tam usiądzie. odpowiedz

