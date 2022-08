W czwartek rocznica śmierci Deyny

1 września przypada 33. rocznica śmierci legendy stołecznego klubu Kazimierza Deyny. Dziś delegacja kibiców odwiedziła grób "Kaki" na Powązkach. Fani posprzątali grób, zapalili znicze i złożyli wieniec. Tradycyjnie w czwartek kibice Legii Warszawa spotykają się w Źródełku, skąd o godzinie 19:16 wyruszą w kierunku pomnika Kazimierza Deyny, by złożyć wieniec. Zapraszamy do udziału w uroczystości i zabrania ze sobą zniczy.

