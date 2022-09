Ławrynowicz i W. Wierzba 4. na MP sztafet mieszanych

Wczoraj w Zielonej Górze zakończyły się mistrzostwa Polski seniorów, rywalizacją sztafet mieszanych. Legijna sztafeta w składzie Wiktoria Wierzba oraz Daniel Ławrynowicz zajęła miejsce piąte w klasyfikacji Open oraz miejsce czwarte mistrzostw Polski, z wynikiem 1260 punktów. Do miejsca na podium legionistom zabrakło 11 punktów. Wiktoria i Daniel w szermierce uzyskali 18 wygranych (4 wynik), w jeździe konnej mieli piąty rezultat (269 pkt.), w pływaniu uzyskali szósty czas (2:09.75 min.), za to uzyskali najlepszy wynik w ostatniej, łączonej konkurencji - laser run. Pętlę biegową połączoną ze strzelaniem legioniści pokonali w czasie 13:37.82 min. W rywalizacji sztafet mieszanych zwyciężyli Anna Maliszewska i Sebastian Stasiak z Olimpii Zielona Góra).

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.