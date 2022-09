7.09: Rozkład jazdy

Środa, 7 września 2022 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

Drużyna Legia Ladies w środę o 19:00 w Otwocku rozegra pierwsze spotkanie Pucharu Polski na szczeblu mazowieckim. Obrończynie pucharu zmierzą się z Vulkanem Wólka Mlądzka. Pięcioboiści Legii rywalizują na Mistrzostwach Europy do lat 17 i 19 we włoskiej miejscowiści Lignano Sabbiadoro. Z kolei dwaj panczeniści Legii - Marek i Mateusz Kania we Włoszech (w L'Aquila) walczą w Mistrzostwach Europy we wrotkarstwie szybkim.



Rozkład jazdy:

07.09 g. 19:00 Vulkan Wólka Mlądzka - Legia Ladies [piłka nożna kobiet, ul. Wspaniała 5, Otwock]



Młodzież:

07.09 g. 17:00 Legia U13 - AP 11 Legionowo 2010 [ul. Łazienkowska 3]