9-11.09: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 9 września 2022 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W niedzielę piłkarze Legii zagrają mecz z Rakowem w Częstochowie, które obejrzy z trybun 5,5 tys. kibiców, w tym skromna 300-osobowa grupa legionistów. Nasi futsaliści dzień wcześniej zagrają wyjazdowy mecz z Widzewem, którego początek zaplanowano na 19:00 w hali przy ul. Małachowskiego. Nasi koszykarze pojadą do Bydgoszczy na dwudniowy turniej Abramczyk Cup, na który wstęp jest wolny.



Rugbiści Legii zainaugurują rozgrywki I ligi w sezonie 2022/23 spotkaniem przy Obrońców Tobruku 11, na który bilety kosztują 20 złotych. Początek spotkania o 20:30. Zachęcamy do wspierania naszej drużyny! Z kolei w niedzielę wieczorem na bocznym boisku Polonii, III-ligowe spotkanie rozegrają Legia Ladies.



Dwie rugbistki Legii - Tamara Czumer-Iwin oraz Ilona Zaiszliuk wezmą udział w Mistrzostwach Świata rugby kobiet 7 os. w Kapsztadzie. Zawody potrwają od 9 do 11 września.



Rozkład jazdy:

09.09 g. 20:00 FC Den Haag - Jong AZ Alkmaar

09.09 g. 20:30 Ruch Chorzów - Zagłębie Sosnowiec

10.09 g. 11:00 Wisła Jabłonna - UWKS Legia Warszawa [A klasa][Jabłonna, ul. Modlińska 102]

10.09 g. 12:00 Legia II Warszawa - Świt Nowy Dwór Maz. [LTC]

10.09 g. 16:00 Hutnik Kraków - Olimpia Elbląg

10.09 g. 17:30 Radomiak Radom - Wisła Płock

10.09 g. 18:00 Astoria Bydgoszcz - Legia Warszawa [kosz, ul. Toruńska 59, Bydgoszcz]

10.09 g. 19:00 Widzew Łódź - Legia Warszawa [futsal]

10.09 g. 20:30 Legia Warszawa - Hegemon Mysłowice [rugby, ul. Obrońców Tobruku 11]

11.09 g. 13:00/16:00 Trefl Sopot/King Szczecin - Legia Warszawa [kosz, ul. Toruńska 59, Bydgoszcz]

11.09 g. 17:30 Raków Częstochowa - Legia Warszawa

11.09 g. 19:00 Polonia Warszawa - Legia Ladies [piłka nożna kobiet, ul. Konwiktorska 6]



Młodzież:



10.09 g. 10:00 Victoria Sulejówek 15 - Legia 08 [Sulejówek, ul. Krasińskiego 6]

10.09 g. 11:00 Legia LSS U13 - Kosa Konstancin 10 [ul. Łazienkowska 3]

10.09 g. 12:00 Lechia Gdańsk 04/5 - Legia U19 [CLJ U19][Gdańsk]

10.09 g. 12:30 AKS SMS Łódź 08 - Legia U15 [CLJ U15][Łódź, ul. Milionowa 12]

10.09 g. 12:30 Olimpia Warszawa 12 - Legia LSS U11 [ul. Górczewska 56/60]

10.09 g. 14:00 Legia U17 - Hutnik Kraków 06 [CLJ U17][LTC 7]

10.09 g. 14:00 Józefovia Jóżefów 07 - Legia U16 [Józefów, ul. Dolna 19]

10.09 g. 16:00 Legia LSS U15 - Młode Orły Nadnarwianki Pułtusk 08 [ul. Łazienkowska 3]

10.09 g. 16:30 Okęcie 14 - Legia LSS U9 [ul. Radarowa 1]

10.09 g. 17:30 Legia LSS U12 - Orły Zielonka 11 [ul. Łazienkowska 3]

10.09 g. 19:00 Legia LSS U10 - Gwardia Warszawa 13 [ul. Łazienkowska 3]

10.09 g. 19:00 Legia LSS U10 - UKS FA Warszawa 13 [ul. Łazienkowska 3]

11.09 g. 12:00 Legia LSS U11 - Unia Warszawa 12 [ul. Łazienkowska 3]

11.09 g. 18:00 Legia Warszawa U12 - Escola Varsovia 11 [ul. Łazienkowska 3]

12.09 g. 19:15 Broń Radom 09 - Legia U14 [Radom, ul. Narutowicza 9]



Legia U14 w piątek i sobotę kończyć będzie rywalizację na turnieju w Austrii.

Drużyny z roczników 2012 (sobota i niedziela) oraz 2013 (piątek-niedziela) zagrają na Turnieju Piłki Nożnej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, który odbywać się będzie na obiektach Strefy Sportu na ul. Strażackiej 123 w Rembertowie