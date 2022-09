Koszykówka

Legia zagra w Abramczyk Cup 2022

Środa, 7 września 2022 r. 14:42 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższy weekend koszykarze Legii rozegrają dwie kolejne gry kontrolne, w ramach przygotowań do sezonu 2022/23. Nasz zespół weźmie udział w kolejnej edycji bydgoskiego turnieju Abramczyk Cup, a zawody będą otwarte dla publiczności.



Podopieczni Wojciecha Kamińskiego w sobotę zagrają z gospodarzem turnieju, Astorią Bydgoszcz - to spotkanie rozpocznie się o godzinie 18:00. Kolejnego dnia zwycięzca spotkania zmierzy się ze zwycięzcą meczu Trefla Sopot z Kingiem Szczecin w meczu finałowym, który zaplanowano na godzinę 16:00. Trzy godziny wcześniej, przegrani sobotnich meczów, zagrają o miejsce trzecie.



Wstęp na Abramczyk Cup 2022 jest bezpłatny. Ponadto organizatorzy nie wykluczają przeprowadzenia transmisji internetowej. Wszystkie spotkania rozgrywane będą w hali Immobile Łuczniczka przy ulicy Toruńskiej 59 w Bydgoszczy.



Terminarz turnieju Abramczyk Cup:

10.09 (SO) g. 15:00 Trefl Sopot - King Szczecin

10.09 (SO) g. 18:00 Astoria Bydgoszcz - Legia Warszawa

11.09 (ND) g. 13:00 Mecz o 3. miejsce

11.09 (ND) g. 16:00 Finał