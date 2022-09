Koszykówka

Legia jedzie do Torunia na memoriał Wojtka Michniewicza

Czwartek, 1 września 2022 r. 15:20 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W dniach 2-4 września w Toruniu rozegrany zostanie XX koszykarski Memoriał Wojtka Michniewicza, w którym wezmą udział również koszykarze Legii Warszawa. Cały turniej będzie otwarty dla publiczności. Bilety na jeden dzień turnieju kosztować będą 20 złotych i będą do nabycia w kasach Areny Toruń, przy ulicy Gen. J. Bema 73/89. Organizatorzy zapowiadają również transmisje internetowe ze wszystkich meczów.



W zawodach organizowanych w Arenie Toruń, zobaczymy m.in. mistrza Litwy, Rytas Wilno, jak również przedstawiciela Bundesligi, s. Oliver Wurzburg. Legioniści w sobotę zmierzą się o godzinie 14:30 z Twardymi Piernikami Toruń, choć początkowo mieli grać z Zastalem Zielona Góra. Zielonogórzanie do Torunia przyjadą jednak nieco później, ze względu na pogrzeb jednego ze swoich kibiców. W niedzielę o godzinie 11:00, Legia zagra z mistrzem Litwy, Rytas Wilno.



Terminarz XX Memoriału Wojtka Michniewicza:

02.09 (PT) g. 14:00 PGE Spójnia Stargard - Anwil Włocławek

02.09 (PT) g. 16:30 Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - Twarde Pierniki Toruń

02.09 (PT) g. 19:00 s. Oliver Wurzburg - Rytas Wilno

03.09 (SO) g. 12:00 Czarni Słupsk - Enea Zastal BC Zielona Góra

03.09 (SO) g. 14:30 Legia Warszawa - Twarde Pierniki Toruń

03.09 (SO) g. 17:00 Trefl Sopot - PGE Spójnia Stargard

04.09 (ND) g. 11:00 Rytas Wilno - Legia Warszawa

04.09 (ND) g. 13:30 s. Oliver Wurzburg - Trefl Sopot

04.09 (ND) g. 16:00 Suzuki Arka Gdynia - Enea Zastal BC Zielona Góra